Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке

18.11.2020 15:30

Платежки от ГК «Нафтогаз Украина» за потребленный в октябре газ бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут оплатить онлайн или через почту/банк. Об этом сообщает 06274.com.ua.

Платежки от ГК «Нафтогаз Украина» бывшие клиенты Донецкоблгаза начнут получать в конце ноября - начале декабря. Их будет две: за газ и за его распределение. Платежка за доставку газа придет отдельно, как и ранее от Донецкоблгаза.

Напомним, поставку газа клиентам Донецкоблгаза с 1 октября до конца ноября осуществляет компания ГК «Нафтогаз Украина», как поставщик «последней надежды», поскольку Донецкоблгаз не смог закупить топливо для своих клиентов.

По информации ГК «Нафтогаз Украина», заплатить за потребленный газ клиенты смогут любым удобным для них способом – как онлайн, так и через отделение почты или банка. Причем онлайн это можно сделать, не дожидаясь получения платежки.

«Состояние своего счета можно проверить у ГК «Нафтогаз Украины», поставщика последней надежды (ПОН). А затем – заплатить за потребленный газ онлайн.

Алгоритм действий простой: заходим на gas.ua. В верхнем правом углу находим раздел «Постачальник останньої надії» и заходим в него. В разделе «Сплатити послуги ПОН» (https://gas.ua/uk/home/pon) указываем свой EIC-код (индивидуальный газовый потребителя, указанный в квитанции за распределение газа). После этого можно будет или загрузить сформированный счет на оплату, или сразу заплатить онлайн.

EIC-код можно узнать у Донецкоблгаза. Ваш EIC-код также указан в первом информационном письме от ГК «Нафтогаз Украины».

Еще один вариант рассчитаться за газ – чат-бот GASUA в Viber или Telegram. Из главного меню заходим в раздел «финансовые вопросы», далее – открываем «начисление», вводим свой EIC-код, узнаем баланс на счете и сразу оплачиваем», - сообщает 06274.com.ua.

Если же клиент хочет заплатить за газ в отделении банка или Укрпочты, ему нужно будет предоставить оператору реквизиты ГК «Нафтогаз Украины» и указать личный счет, который присвоен каждому клиенту ПОН.

«Этот счет не такой, как был у Донецкоблгаза. Новый расчетный счет есть в первом информационном письме от ГК «Нафтогаз Украины». Если у вас нет этого письма, то узнать новый личный счет можно, позвонив на горячую линию ПОН по телефону +380 44 300 26 15», - подчеркнули в 06274.com.ua.

И напомнили: за потреблённый в октябре газ платить нужно ГК «Нафтогаз Украины», а не Донецкоблгазу. Реквизиты: ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"

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Ранее сообщалось, что поставщик «последней надежды», как механизм страхования потребителей, появился с 1 августа 2020 года, когда в Украине заработал рынок газа для населения и домохозяйства смогли свободно менять газового поставщика. Правительственный конкурс среди компаний-поставщиков на роль ППН выиграла ГК «Нафтогаз Украины». Согласно законодательству, ППН имеет право поставлять газ потребителю не более 60 дней в году.