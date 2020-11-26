Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки

26.11.2020 15:00

На аграрную отрасль приходится около 40% выручки от украинского экспорта. Однако большие прибыли преимущественно получают мощные агрохолдинги, которые сбывают зерно и масло. Зато мелкие фермеры, которые занимаются животноводством или выращивают овощи, не могут пробиться на большие рынки и нуждаются в государственной поддержке. В начале ноября Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет господдержку сельхозпроизводителей и создает Государственный аграрный реестр. Подробнее об изменениях узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Широкая поддержка по прозрачным правилам

За законопроект №3295, который инициировали депутаты «Слуги народа» Степан Чернявский и Артем Черноморов, проголосовал 281 народный избранник. Важным достижением документа, по мнению экспертов, является то, что он расширяет круг фермеров, которые могут получить финансовую помощь от государства.

Согласно проекту, на дотации теперь также могут претендовать фермеры, которые занимаются разведением коз. Также государственную поддержку могут получать те аграрии, которые разводят рептилий, насекомых, улиток, рыб, лягушек, выращивают водоросли, грибы, цветы, овощи, плоды и ягоды и прочее. То есть все предприниматели, которые занимаются аквакультурой, органическим производством и используют орошение. Кроме того, законопроект позволяет оказывать финансовую поддержку производителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Закон провозглашает, что принципами государственной помощи сельскому хозяйству Украины является «прозрачность и публичность, прогнозируемость и последовательность, справедливость и эффективность, целевое направление государственной поддержки». Прозрачность и публичность обеспечивается открытым доступом к соответствующим государственным реестрам. А под справедливостью авторы закона понимают пропорциональное распределение господдержки и ограничение ее максимального размера. По каждому виду деятельности один сельхозпроизводитель может получить сумму, которая не превышает 10 тысяч минимальных зарплат на 1 января соответствующего года. То есть в 2021 году агроподдержка в одни руки (с учетом связанных лиц) не будет превышать 60 млн грн.

Законопроект исключает из закона положения, касающиеся государственного ценового регулирования и определяет функционирование Государственного аграрного реестра.

«Имплементация этого документа обеспечит аграриям упрощенный доступ к программам государственной поддержки и публичность ее распределения с помощью электронной системы – Государственного аграрного реестра. Кроме того, новый закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки, в частности, в сфере животноводства, садоводства, аквакультуры и органического производства. Это будет способствовать увеличению количества фермерских и других мелких хозяйств в структуре аграрного производства, повышению их конкурентоспособности и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты», – убежден министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Государственный аграрный реестр

Согласно принятому законопроекту, Государственный аграрный реестр (ГАР) – это государственная автоматизированная информационная система сбора, учета, накопления, обработки и предоставления информации о с/х производителях и их деятельности. Иными словами, это – интернет-портал, который упростит коммуникацию между агропроизводителями и государством в вопросах финансовых дотаций.

Пилотные проекты по формированию реестра уже были запущены в 53 общинах в разных областях Украины. Чтобы добавить себя в реестр, фермер должен зайти на портал ar.gov.ua и нажать кнопку «Регистрация». Для подтверждения своей личности нужно иметь BankID или цифровую электронную подпись.

Как уверяют в правительстве, уже сейчас фермеры, которые зарегистрировались в ГАР, имеют доступ к Государственному земельному кадастру, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, Единомугосреестру юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, а также Единому реестру животных.

С помощью ГАР можно проверить данные о зарегистрированных правах аренды на землю, а также подать заявку на исправление ошибок в Государственном земельном кадастре. Когда Государственный аграрный реестр заработает на полную, то его пользователи смогут прямо подавать заявки на государственную поддержку.

«Каждый будущий получатель сможет со своего рабочего места или в домашних условиях, используя банк и собственный айди, зарегистрироваться и подать документы на любую из программ господдержки, а их пока полтора десятка. Еще больше будет в следующем году», – подтвердил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Закон о господдержке с/х производителей начнет действовать через полгода после вступления в силу. Сейчас он должен еще пройти несколько юридических процедур, в частности, подпись Президента Владимира Зеленского. Во Всеукраинском аграрном совете считают, что закон будет способствовать сокращению теневой обработки земли и более эффективному распределению государственной поддержки между фермерами.