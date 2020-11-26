Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн

26.11.2020 17:30

Газопостачальника ГК «Нафтогаз України» можна обрати через подання документів поштою, онлайн або звернувшись до представництва компанії. Про це повідомили в компанії.

Зокрема мешканці Донецької області, колишні клієнти «Донецькоблгазу», яким ГК «Нафтогаз України» здійснює поставку блакитного палива як постачальник «останньої надії», можуть обрати цю компанію в якості постійного постачальника.

Подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою, заповнивши заявку на приєднання, яка була розіслана споживачам газу у вигляді інформаційного листа від ГК «Нафтогаз України». Вартість доставки листа оплачує споживач за тарифами поштового оператора.

Також заявку можна подати онлайн - через сайт gas.ua та сайт Приват24.

Окрім того, стати клієнтами ГК «Нафтогаз України» можна за допомогою офіційних представників компанії, які працюють в Донецькій області. В компанії нагадали, що ціни на газ у листопаді та грудні для постійних клієнтів ГК «Нафтогаз України» становлять 6,33 грн/куб з ПДВ (тариф «Місячний») та 6,45 грн/куб.м з ПДВ (тариф «Річний»).

Раніше повідомлялося, що постачальник «останньої надії», як механізм страхування споживачів, з'явився з 1 серпня 2020 року, коли в Україні запрацював ринок газу для населення і домогосподарства змогли вільно міняти газового постачальника. Урядовий конкурс серед компаній-постачальників на роль ПОН виграла ГК «Нафтогаз України».

Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна через консультантів.

Стати клієнтами ГК «Нафтогаз України» можна за допомогою офіційних представників компанії, які працюють в Донецькій області: