Все рубрики раздела
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года
До конца года бывшие клиенты "Донецкоблгаза" смогут получать голубое топливо от «поставщика последней надежды» (ППН). Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, утвердила Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, регулятор устранил угрозу отключения с 1 декабря для сотен местных потребителей.
К вопросу пересмотра действующих нормативов НКРЭКУ заставила обратиться ситуация в Донецкой области. После того, как «Донецкоблгаз» перестал быть главной газоснабжающей организацией, все местные абоненты (а это сотни тысяч пользователей) автоматически были переведены в реестр потребителей ППН. Сейчас эту функцию исполняет ГК «Нафтогаз Украины». Однако уже с 1 декабря частники, которые не успели заключить договор с новым поставщиком, как того требуют новые правила газового рынка, могли остаться без голубого топлива.
Накануне «Донецкоблгаз» сообщил, что будет отключать газ всем, у кого нет соответствующих договоров. "Донецкоблгаз" уже не является поставщиком, но остается оператором газораспределительной сети. И, перекрывая вентиль, компания действовала бы полностью в рамках закона. Поскольку действующие правила оговаривали, что ППН может поставлять газ частным потребителям не больше 60 дней в течение года. Этот срок для бывших клиентов облгаза истекал в конце ноября.
Таким образом, уже с 1 декабря, в разгар отопительного сезона, сотни жителей Донецкой области могли остаться без газа. Причем, большинство потенциальных пострадавших – люди старшего возраста, для которых все еще сложно сориентироваться в изменениях на газовом рынке и определиться с новым поставщиком.
Эта коллизия была урегулирована НКРЭКУ. Нацкомиссиявнесла изменения в Кодекс газотранспортных систем и Правила поставки природного газа. Таким образом, как минимум до конца года те, кто еще не успел выбрать новую газопоставляющую компанию, смогут получать газ от ППН, роль которого выполняет ГК «Нафтогаз Украины». Причем, для этого не нужно будет немедленно оформлять соответствующую заявку.
Однако определяться с новым поставщиком все же придется. Причем, сделать это желательно как можно быстрее, чтобы платить за газ по более оптимальной цене, чем у ППН. Сейчас потребители могут выбрать из более 50 компаний, которые предлагают соответствующие услуги.
Теги: Донецкая область, Нафтогаз, договор, клиент
- Донецкие прокуроры помогают "Газу Украины" выбивать долги из "Донецкгортеплосети"
- На вопросы отвечает юрист. Часть 121
- Донецкую область просят срочно рассчитаться с долгами за газ
- Газовики приступили к расторжению договоров
- Прокуратура взялась за газовых должников. Донецкая область в лидерах антирейтинга
- "Донецкгорводоканал" грозит "бездоговорным" абонентам отключением
- Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"17:00
- Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября15:00
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости12:00
- Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской10:00
- "ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября16:00
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ13:00
- В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России12:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек10:00
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»09:00
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма15:00
- Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"17:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября15:00
- ВСУ провели учения с использованием Javelin и Bayraktar14:00
- Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"13:00
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости12:00
- В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч11:00
- Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской10:00
- Грузия ввела жесткий карантин на 2 месяца09:00
- Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)08:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В «ДНР» изменили правила въезда из РФ
- Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости
- Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками
- В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ
- Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД
- Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»
- Аваков выступил за немедленное введение трехнедельного локдауна
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ
- "ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября