«Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников

14.12.2020 17:00

После долгих дискуссий относительно нового локдауна власти решили не усугублять ограничения перед Новым годом и ввести жесткий карантин в январе. На внеочередном заседании 9 декабря правительство приняло постановление о «зимних каникулах ради безопасности» с 8 по 24 января. Почему опять локдаун, что не будет работать и что говорят об этом эксперты, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Предпосылки локдауна

Разговоры об усилении карантина шли во власти всю осень, в соответствии с ростом количества больных COVID-19. В октябре Президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин будет введен, если в стране будут фиксировать 9500 новых случаев коронавируса в сутки. В то же время глава государства сказал, что «тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем». Позже Зеленский назвал критическим число в более чем 15000 больных в сутки.

Между тем, в Министерстве здравоохранения опасными для медицинской системы определили 20000 новых инфицированных в сутки. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что «в таком случае мы вынуждены будем вводить так называемые протоколы выбора. Когда врачи вынуждены будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях». Позже в ведомстве заявили, что будут настаивать на жестком карантине, если количество новых случаев COVID-19 превысит 30000 в сутки.

Однако несмотря на то, что «ковидная» статистика пересекла отметку в 15000 инфицированных в сутки, локдауна осенью не было. Зато в ноябре правительство ввело на три недели «карантин выходного дня». В Минздраве и Офисе Президента заявили, что это мероприятие было успешным. Ведь в начале декабря статистическая кривая МЗ относительно новых больных на коронавирус немного опустилась. Скептики взамен обратили внимание на уменьшение общего числа тестирований.

«В целом ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев года»,–прокомментировал ситуацию Владимир Зеленский.

Впрочем, и власть, и эксперты признают, что жесткого карантина не избежать.

Кто пойдет на «карантинные каникулы»?

Согласно постановлению Кабинета министров, с 00:00 часов 8 января по 00:00 часов 25 января не будут работать развлекательные заведения, непродовольственные магазины и рынки, спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Кроме того, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать только навынос или с доставкой. Также правительство запретило работу учреждений культуры, театров и кинотеатров. Школьники будут на каникулах. Из всех образовательных учреждений будут работать только детские сады.

Стоит заметить, что Кабмин запретил проведение любых массовых мероприятий. Однако разрешил деятельность горнолыжных курортов (без кафе и ресторанов). Так же разрешены игры профессиональных спортсменов, но без зрителей. Что касается традиционных новогодних празднований, то концерты запрещены, но сами новогодние елки будут.

В Кабмине отметили, что локдаун не затронет работу общественного транспорта. Для городских и междугородных перевозок останутся старые правила. Работать будут продуктовые супермаркеты и рынки, аптеки, в том числе и ветеринарные, магазины со средствами связи, зоотоварами.

Также разрешена работа АЗС, станций по техническому обслуживанию автомобилей, банковских и почтовых отделений, медучреждений, гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи. В то же время Минздрав рекомендует всем учреждениям и организациям перейти на дистанционную работу, если они имеют такую возможность.

«Усиленные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть, усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников», –отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам медиков, заблокировать распространение инфекции можно, если ограничить массовые контакты людей минимум на 14 дней – инкубационный период коронавируса.

Будет ли эффект от жестких ограничений?

В Минздраве ожидают, что введение усиленного карантина в случае его соблюдения снизит количество новых инфицированных COVID-19 до 50%. Прогноз чиновников базируется на опыте стран Европы. Там за три недели полного локдауна наблюдалось уменьшение до 80% количества новых случаев заболевания.

Эксперты, напротив, выражают сомнения, что локдаун будет максимально эффективным после праздников, когда люди активно путешествовали по стране. Однако одновременно отмечают, что январский карантин причинит гораздо меньше вреда бизнесу. Ведь традиционно это время с невысокой экономической активностью.

В любом случае положительные результаты локдауна возможны только при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

«Мы, медики, считаем, что сегодня нужно больше обратить внимание на процессы профилактики, которыми многие наши граждане начали пренебрегать: ношение маски, применение антисептиков, применение ультрафиолетовых излучателей», – отметил член общественного совета Минздрава Украины Иван Сорока.

В Минздраве советуют украинцам воздержаться от новогодних поездок, особенно за границу. А если путешествий не избежать, то обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки.