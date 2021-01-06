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Нужна ли 5-леткам школа?
Последние месяцы в семьях будущих первоклассников не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с 5 лет. Тему для обсуждения предложило Министерство образования и науки. Там считают, что Украина может последовать примеру стран, где обучение начинается раньше. О позиции власти, экспертов и родителей рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Что говорят в министерстве?
В ноябре в Министерстве образования на науки призвали к дискуссии о возможном обучении в школах с 5 лет, а не 6-7, как сейчас. Свое предложение МОН подкрепило опытом США, Великобритании и Нидерландов. В частности, в министерстве назвали такие аргументы в пользу раннего обучения: 1) преемственность дошкольного и начального звеньев образования; 2) положительное влияние на успешность во взрослой жизни; 3) ускоренное развитие современных детей, особенно из-за безумного прогресса информационных технологий.
По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в ведомстве понимают, что дети 5 и 6 лет имеют разные уровни психофизического развития, поэтому подход к организации образовательного процесса пятилеток должен быть другой.
«Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ», – пояснил Шкарлет.
В парламенте тоже заявляют, что,если пятилетки пойдут в школу, то не будут учиться по программе нынешних первоклассников.
«Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой», – прокомментировала член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
В Министерстве образования отмечают, что никакие решения об изменениях в системе обучения не приняты и пока даже не стоят на повестке дня.
Что говорят родители?
Сразу после заявления МОН родители активно начали обсуждать преимущества и недостатки обучения с 5 лет. В сообществе «Родители SOS» в Facebook мнения разделились. Некоторые поделился своим положительным опытом начала школы в 5 лет. Однако с оговоркой, что готовность к школе очень индивидуальна в таком возрасте.
«Мы пошли в пять! Нам невероятно повезло с нашей учительницей! Ребенку очень нравится, вот уже второй класс, а все успеваем», – прокомментировала Анастасия Буйновская, но одновременно добавила, что ее вторая дочь пойдет в школу в 6 лет.
Впрочем, большинство родителей выступило против предложения министерства. По их словам, пятилетние дети не готовы к школе в ее классическом виде. К тому же, переписывать программу начальной школы под пятилеток – значит отказаться от только что введенной Новой украинской школы. Поэтому, по мнению родителей, нецелесообразно так быстро менять систему снова.
Что думают психологи и эксперты?
Образовательные эксперты и психологи также с осторожностью отнеслись к инициативе МОН. Эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба считает, что сначала нужно провести оценку результатов Новой украинской школы, а потом уже вводить какие-то изменения.
«Стандарт базовой школы прописан из расчета, что дети идут в школу в определенном возрасте. В законе Украины деликатно и взвешенно написано, что дети идут в школу преимущественно в 6 лет, но при необходимости и в 7, поскольку важным фактором является психофизическая готовность», – добавил эксперт.
Психолог Светлана Ройз также имеет опасения относительно жизнеспособности предложения министерства на украинской территории. По ее словам, и Гостстандарт, и концепция НУШ пока заточены под шестилетних детей. Методика работы с пятилетними детьми должна быть совсем другая – дошкольная.
«Чаще всего обращают внимание на интеллектуальную готовность к школе (она охватывает внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки и многое другое), а для всего этого не хватает зрелости префронтальной коры головного мозга и все это еще невозможно в 5 лет. Но есть еще эмоциональная готовность к школе (это, например, способность выдержать разочарование, фрустрацию, умение выполнять задачи, которые не нравятся, умение регулировать свое поведение. И это нереально для детей и 6 лет», – написала психолог на своей странице в Facebook.
По словам Ройз, мотивация детей до 7 лет – только игровая. Кроме того, дети не всегда чувствуют себя частью группы и понимают правила. Поэтому «школа» для пятилеток должна быть учебной средой с совершенно другими подходами, задачами и специалистами, чем нынешняя НУШ. По сути, дошкольным образованием, где нет места урокам или сидению за партами.
В Министерстве образования и науки утверждают, что принимать решение будут только в интересах детей и после детального изучения темы.
Теги: возраст, школа, Министерство образования, обучение
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