Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете

11.01.2021 17:00

Папа в декрете – большая редкость в Украине. По статистике, только 3-4% от всех декретных отпусков оформляют на мужчин, и на это есть немало причин. В первую очередь в Украине достаточно сильны стереотипы о гендерных ролях «папы-кормильца» и «мамы-берегини», поэтому не каждый мужчина согласится остаться дома. Такого же мнения многие работодатели, которые не всегда готовы с пониманием отнестись к желанию отца уйти в декрет. Не лучше ситуация и на законодательном уровне, ведь до сих пор право на отпуск по уходу за ребенком закреплено за матерью и не предусмотрено отдельно для отца. Изменить ситуацию призван новый закон о декретных отпусках, который уже прошел первое чтение в парламенте. Детали выясняли наши эксперты.

Предложения закона

Согласно действующему законодательству, право отца на отпуск по уходу за ребенком является производным от права матери. Папа может уйти в декрет только в случае, если мама ребенка вернулась на работу на полный рабочий день. Чтобы воспользоваться этим правом, семья должна пройти несколько кругов бюрократии: отец должен подать работодателю соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, предоставить справку с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока своего отпуска и выплата пособия по уходу за ребенком ей прекращена. Конечно, с оформлением декрета могут возникнуть трудности. Во-первых, если родители работают неофициально. Во-вторых, работодатель может отказать в оформлении декрета для мужчины.

«Хотя законом это предусмотрено, все равно могут отказать. У нас общество еще не готово к этому и есть какой-то моральный барьер. Хотя, наоборот, руководство предприятия, работодатели должны более лояльно к этому относиться», – отмечает юрист-медиатор Вадим Лавренюк.

Новый закон должен оставить такие ситуации в прошлом и закрепить право обоих родителей на отпуск независимо от вида трудового договора. Верховная Рада в начале декабря приняла в первом чтении законопроект о правах отцов оставаться с ребенком в декрете. Документ предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до трех лет как равное право каждого родителя: матери и отца. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс законов о труде и Закон «Об отпусках».

Документ также вводит новый вид отпуска – отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя. Согласно закону, в такой отпуск может уйти: муж, жена которого родила ребенка, отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но совместно проживает, а также бабушка или дедушка, которые фактически ухаживают за ребенком.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность сокращать рабочее время для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери.

Последствия закона

Эксперты говорят, что окончательное принятие закона не только поможет родителям легче совмещать работу и дом, но и будет способствовать утверждению гендерного равенства. Ведь для работодателя станет менее важно, кого трудоустраивать – женщину или мужчину, поскольку в декретный отпуск сможет уйти как мама, так и папа.

«Трудовое законодательство предоставляет целый ряд якобы «льгот» для женщин, которые на самом деле еще больше усиливают неравенство. Речь идет о сокращенной продолжительности рабочего времени и дополнительные дни отпуска для женщин с детьми. Хотя для мужчин, которые так же являются родителями и воспитывают детей с инвалидностью или малолетнего ребенка, такие льготы не предусмотрены. Поэтому мы предлагаем исправить эту ситуацию и определить, что папа и мама имеют равные права в уходе за ребенком, а также равное право на получение отпуска по уходу за ребенком», – объясняет глава подкомитета Рады по вопросам соблюдения Украиной международных обязательств в сфере защиты прав человека и гендерной политики Марина Бардина.

Новый закон также приближает Украину к стандартам развитых европейских стран. Это подчеркивает заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк: «Законопроект означает равные вместе с мамой права отца в воспитании и уходе за детьми в первые важнейшие месяцы их жизни. Это право папы взять дополнительный отпуск по уходу за ребенком, как во многих странах Европейского Союза. Например, в Финляндии отцам предоставляется до 9 недель такого отпуска, в Португалии – 5 недель, в Литве – 4 недели».

Эксперты надеются, что законодательные изменения приведут к пересмотру отношения общества к декрету, усилению роли отца в воспитании детей и развития ответственного родительства.