Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»

26.01.2021 14:00

Новый год начался с нового локдауна. С 8 января немало бизнесов были вынуждены приостановить работу. О карантине предприниматели знали заранее и могли получить от государства одноразовую денежную помощь. Для этого еще в декабре нужно было оформить заявку и ждать выплату. Сколько украинцев обратились за помощью и какие дальнейшие планы по поддержке бизнеса в этом году, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Помощь во время карантина

Получить помощь в 8 тысяч гривен могли наемные работники и ФОПы, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе. Заявку нужно было оформить с 14 до 31 декабря включительно. По информации правительства, всего за помощью обратилось более 480 тысяч человек, из них 455 тысяч получили помощь доНового года, остальные выплаты должны состояться в январе. Всего по государственной программе выплатили 3,6 млрд грн.

«Около 25 тысяч человек подались в последние дни старого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8 тысяч гривен в этом году в течение короткого периода времени», – объясняет Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В Офисе Президента говорят, что благодаря порталу государственных услуг «Дия» удалось максимально упростить и автоматизировать процесс подачи заявок на получение помощи. Регистрация и получение выплат происходили дистанционно – без контакта с чиновниками.

«Важно, что наработано цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожено бюрократическую волокиту, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина», – подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.

Еще одна программа поддержки, которую успели реализовать до Нового года, была рассчитана на работодателей. Согласно ей, в декабре выплатили 650 млн грн для около 170 тысяч работников. Как рассказывают в Государственном центре занятости, программой, в частности, воспользовались аэропорт «Борисполь», АО «Укрзализныця», Госагенство «Укравтодор», Кондитерская фабрика «Харьковчанка» и Харьковский завод «Турбоатом».

В Минэкономики отмечают, что в дополнение к программам финансируемой поддержки на время карантина также действует мораторий на проверки.

Планы дальнейшей поддержки

В Кабмине говорят, что в 2021-м будут продолжать и расширять программы поддержки бизнеса, основанные в прошлом году. В частности, правительство уже приняло изменения в госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%». Отныне на кредитование может как малый, так и средний бизнес. Расширяется перечень категорий бизнеса, которым может предоставляться кредит по программе, смягчаются условия для рефинансирования кредитов.

«По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривен. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. К июню они освобождаются от уплаты единого социального взноса», – отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Эксперты прогнозируют, что спрос на кредитование в этом году продолжит расти. По информации правительства, только за первую неделю 2021 года по программе «5-7-9» было выдано кредитных займов на сумму более 900 млн гривен.

В правительстве не исключают, что в зависимости от ситуации в этом году будут восстанавливать успешные государственные программы. Министр социальной политики Марина Лазебная замечает: «Я считаю, что мы должны постоянно анализировать, работает – не работает, помогает – не помогает, и, когда видим критическую ситуацию, сразу восстанавливать и оказывать помощь».

В частности, речь идет о программе помощи для детей ФЛП первой и второй категорий, которую начали в первый локдаун весной 2020 года, а также восстановили на время карантина «выходного дня» в ноябре.

Экономисты соглашаются, что второй год пандемии может быть еще сложнее. Украинцы все острее будут ощущать последствия локдауна и общего падения экономики. Чтобы бизнес скорее встал на ноги, без государственной поддержки не обойтись.