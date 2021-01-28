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Как выбрать женские ботинки
Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь должна выполнять свою главную задачу – защиту. Купить надежные, удобные, качественные и красивые женские ботинки можно в нашем интернет-магазине Answear.
Материал женских ботинок
Сегодня рынок делится на два лагеря: обувь из натуральных и синтетических материалов.
Следует отметить, что современные технологии производства обуви позволяют создавать искусственные материалы, которые могут незначительно уступать, а иногда быть даже лучше натуральных.
Несмотря на все это, натуральная кожа обладает рядом преимуществ. Нога в такой обуви пребывает в постоянном тепле, при этом присутствует полноценная циркуляция воздуха, которая исключает потение. Суровые климатические условия ей не страшны. Материал считается эластичным, поэтому не потрескается от холода.
Замшевые женские ботинки и сапоги заслуживают особого внимания. Они смотрятся особенно богато и привлекательно, но за их состоянием нужно постоянно следить, так как этот материал очень привередлив.
Качество подошвы в женских ботинках
Как правило, большинство ботинок являются частью осенней или зимней коллекции, поэтому качеству подошвы следует уделить особое внимание.
Единственным граничащим элементом между холодной землей и вашей стопой является подошва, которая должна быть произведена согласно международным стандартам. Речь идет о толщине, которая не может быть меньше 1-го сантиметра, и узоре подошвы – рифленый рисунок улучшает сцепление со скользкой поверхностью.
Почему женские ботинки теплее мужских?
Возможно, кто-то из вас замечал, что обувь из одной и той же коллекции для мужчин и женщин может немного отличаться степенью утепления. Этому есть объяснение.
Разная скорость обмена веществ, соотношение гормонов и многое другое – все это влияет не только на температуру тела целиком, но и конкретной части тела, в данном случае ног. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортнее, девушкам необходима более теплая обувь.
Теги: женщина, реклама, ботинки, выбор
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- Как выбрать женские ботинки11:45
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- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
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