Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине

08.02.2021 15:00

Главным словом 2020 года был локдаун, а 2021 год имеет все шансы пройти под знаком вакцинации. Развитые страны уже месяц, как начали массовую вакцинацию от коронавируса. Украина же ждет первые поступления и планирует начать делать прививки только в феврале. На какую вакцину могут рассчитывать украинцы? Когда и за чей счет сможет привиться большинство населения? Всю важную информацию собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Старт вакцинации

Начать вакцинацию украинцев обещают в середине февраля. К этому моменту в страну должна прибыть первая партия европейской вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, которая заботится о доступе бедных стран к прививкам. Предварительно известно, что поступят 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. В течение первого полугодия 2021 года Украина должна получить от COVAX еще от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также Украина закупает вакцины за деньги государственного бюджета. Сейчас Минздрав уже приобрел 1,9 миллиона доз китайской вакцины от коронавирусаSinovacBiotech. Первая партия будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. В то же время министр здравоохранения обещает и другие вакцины: «Вакцина компании Sinovac – не единственная, которая будет закупаться государством. Мы находимся на финальной стадии подписания договоров с другими ведущими мировыми производителями вакцин против коронавирусной болезни».

Как только вакцины прибудут в Украину, первыми прививаться от коронавируса будут люди из групп риска – медики, педагоги, военные, полицейские, люди с хроническими заболеваниями. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек.

«Дорожная карта вакцинации включает в себя пять этапов. Первый этап – это вакцинация людей с критическим риском инфицирования. Это медработники и персонал, которые оказывают помощь больным COVID-19, это люди в домах престарелых, военнослужащие операции Объединенных сил, которые находятся на передовой», – объясняет премьер-министр Денис Шмыгаль.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска. С каждым этапом вакцинации охват будет расти, и на последнем этапе (в конце 2021 – начале 2022 года) планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям.

Вакцинацию будут проводить на базе действующих кабинетов прививок. Записаться на прививку можно будет несколькими способами: через семейного врача или специальный сайт, который запустят в ближайшее время.

«Будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и позволит записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить», – рассказывает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Стоимость и надежность

По плану правительства, все граждане Украины будут вакцинированы бесплатно. Однако те, кто захочет сделать прививку вне очереди смогут вакцинироваться за свой счет. На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 должна появиться к лету 2021 года. Сколько именно будет стоить курс иммунизации из двух доз, сказать сложно. Ориентировочно стоимость одной дозы может достигать 500-700 грн.

По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, в аптеках может продаваться как Sinovac, которую закупает Украина, так и вакцины других производителей. Все зависит от переговоров фармкомпаний с производителями и от процедуры регистрации вакцин.

Эксперты надеются, что у украинцев будет выбор между вакцинами, ведь у каждой есть свои преимущества и риски. Так, китайская вакцина SinovacBiotech относится к так называемым инактивированным вакцинам: она состоит из частиц убитого вируса, которые заставляют организм выстраивать защиту, но не вызывают болезни. Сейчас вакцина показала эффективность в 50,4%, что уже вызвало волну критики со стороны политиков и лидеров мнений. Так, депутат фракции «Европейская Солидарность» Мария Ионова считает показатель слишком низким для массовой вакцинации украинцев: «Эффективность этой инактивированной вирусной вакцины находится на уровне 50%. Очевидно, что это препарат для стран третьего мира, которые находятся в отчаянной ситуации и не имеют другого выбора».

В том, что Украина опоздала с закупками и вынуждена брать то, что доступно на рынке, уверена и депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина: «Большинство стран мира перестраховались и заключили соглашения с несколькими производителями вакцин. Вероятность получить как можно большее количество эффективных вакцин с такой стратегией вырастает в разы. Но наш Минздрав не спешил. Начало переговоров ГП «Медицинские закупки Украины» начало лишь 10 декабря –на полгода позже, чем это сделали другие страны».

Испытания китайской вакцины до сих пор продолжаются, и она поступит в Украину только после завершения третьей фазы клинических испытаний. В то же время, кроме нашей страны, ее закупили в Турции, Индонезии и Бразилии и уже успели привить тысячи человек.

Еще одна потенциально доступная для украинцев вакцина от компании AstraZeneca имеет эффективность в 76% после введения уже первой дозы. Производители предлагают установить промежуток между дозами в 12 недель – тогда эффективность возрастает до 82,4%. Принцип работы вакцины базируется на использовании аденовируcа шимпанзе, который транспортирует белок коронавируса в организм человека. Препарат сертифицирован в ЕС, им уже прививаются в Великобритании.

Препарат американо-немецкого производства Pfizer является РНК-вакциной. Это означает, что часть генетического кода коронавируса вводят в организм человека. Это побуждает его производить вирусные белки, и этого достаточно для подготовки иммунной системы к атаке. Эффективность этой вакцины достигает 90%, но есть и существенный недостаток. Препарат следует хранить при сверхнизких температурах (-70℃ по Цельсию), что делает сложной ее транспортировку.

Несмотря на приближение массовой вакцинации, эксперты предупреждают, что быстрой победы над коронавирусом ждать не стоит. 2021-й все еще будет годом пандемии, хотя и ситуация должна стать более контролируемой. По-прежнему украинцам следует помнить о важности масок и дистанции и ждать прививки.