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3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+
Хотя в мире и продолжается секс-революция (феминистки яростно заявляют о своих правах, а секс-меньшинства проводят открытые парады), тема интимной близости по-прежнему табуирована. Многие даже не могут говорить об этом вслух, хотя ничего постыдного в том, что приносит удовольствие нет.
Совместно с экспертами интим-шопа No Taboo, мы расскажем, почему нужно посетить магазин “для взрослых”, если вы этого не делали раньше.
Увидеть запретный плод воочию
Неважно, это онлайн-магазин или оффлайн, тут вы найдете такое разнообразие потрясающих воображение гаджетов, что традиционные плетки, о которых вы читали (или видели в фильмах) покажутся “лепетом на лужайке”. Мы уверены: о большинстве возможностях “взросло-игрушечной” индустрии вы даже не подозревали.
Кстати, эксперты не рекомендуют новичкам покупать игрушку только потому, что понравилась внешне и цена подходит. Не стесняйтесь спрашивать в магазине, что это и для чего предназначено.
Совершить самую необычную покупку
Выйти с пустыми руками из магазина “для взрослых” - это нонсенс. Любознательность, природа и жажда экспериментов берут свое. Поэтому настоятельно рекомендуем отправляться на шопинг с партнером, хотя бы потому что такими игрушками, как страпоны, в одиночку не пользуются Важно, чтобы любимый человек разделял с вами новые интересы.
Экспериментировать после
После покупки не откладывайте удовольствие в долгий ящик. Возможно, справиться с продвинутой электронной “штучкой” сразу будет сложновато, но есть игрушки, функция которых вполне понятна, например, полый страпон.
“Мужские фаллопротезы здорово помогают мужчинам, испытывающим проблемы во время полового акта”, — признались в No Taboo. Но даже если вы на 100% удовлетворены качеством интимной жизни, разнообразить ее никогда нелишне. Есть спектр эмоций и ощущений, которые не получить без грамотной стимуляции. Так почему не попробовать? Вернуться к традиционному сексу вы всегда успеете.
Теги: Интернет, реклама, секс-шоп
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- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
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- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
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