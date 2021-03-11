Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave

11.03.2021 11:00

Если очень быстро нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитованию. Организации выдают небольшие суммы на малые сроки. Обычно это около 10 000 гривен на 30 дней.

Кредиты онлайн востребованы по причине скорости и простоты получения. В среднем, чтобы получить небольшую сумму, люди тратят около 15 минут. Высокий показатель одобрения делает услуги микрофинансовых организаций максимально востребованными среди граждан.

Чем отличается онлайн-сервис кредитования LoviLave

В нашей стране действует свыше 100 сервисов выдачи кредита, но компания LoviLave готова предложить совершенно новый подход.

В LoviLave внедрен чат-бот, который помогает быстро заполнить заявку и получать результаты ее рассмотрения. На сервисе вас встретит робот Воли, помогающий быстро отвечать на вопросы. В итоге, анкета заполняется в форме диалога: робот задает вопрос, а вы на него отвечаете.

Для удобства заявка сокращена, в ней лишь шесть полей. Клиенту требуется указать только номер телефона, ФИО, ИНН и данные паспорта. Копии документов и контактные лица не нужны.

LoviLave — это первый интернет-сервис выдачи кредитов с чат-ботом. На других порталах, на заполнение заявки приходится тратить около 5-10 минут, а затем до получаса ждать принятия решения. Именно благодаря малому количеству полей и подсказкам бота, заявку в LoviLave вы заполните за 1-3 минуты, а решение по ней приходит через 30 секунд. И сразу после подписания договора деньги зачисляются на карточку.

Как можно получить денежные средства в LoviLave

В LoviLave кредиты выдаются всем гражданам Украины в возрасте 21-70 лет. При этом место работы, уровень дохода и наличие активных кредитов в любых других организациях не играют роли. Одобрение кредитов - 95%.

Первый раз на сайте https://lovilave.com.ua/ вы сможете взять до 3000 гривен. Но уже после первого полностью выплаченного займа многие клиенты получают доступ к максимально возможной сумме 10 000 гривен.

На калькуляторе необходимо указать сумму и время займа. Вы тут же увидите требуемую сумму для возврата, ее возможно изменить, сдвинув ползунок.

Затем отвечайте на вопросы бота, займ оформляется в форме диалога. Как в обычных офлайн точках выдачи, но не потребуется куда-либо ехать.

Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс занимает около 30 секунд.

В случае если кредит одобрен, клиенту требуется прикрепить карту для получения финансов. Перед этим выполняется верификация карточки, по этой причине на ней должны присутствовать какие-то средства, хотя бы 1 гривна.

Последний момент — подписание кредитного договора. Его необходимо прочитать, а затем принять условия, отметив галочкой согласие.

Сразу после этого робот Воли переводит требуемую сумму на карту, и деньгами возможно будет пользоваться по собственному усмотрению.

Максимально быстрая оплата кредита

В сервисе LoviLave возможно не только оперативно взять финансовые средства, но и также легко их возвратить. Для возврата предлагается три способа: погашение в своем личном кабинете на сайте, по предложенным реквизитам в кассе банка, а также опция быстрой оплаты.

Если желаете возвратить займ через личный кабинет, надо авторизоваться в системе, перейти в кабинет и выплатить требуемую сумму в 2 клика. Вводить реквизиты карточки не нужно, она уже в памяти. Деньги поступят моментально, платить возможно даже вечером или ночью.

Когда на карте денег не имеется, вы можете погасить кредит наличными по реквизитам. В своем кабинете скачайте реквизиты и платите в банке. Банк взимает комиссию, кроме всего прочего, такой платеж идет до 3-х дней, это необходимо учитывать.

Третий вариант — оплата без авторизации. Достаточно ввести номер телефона, и система покажет состояние кредита, оформленного на этот номер. Вы сразу можете его погасить полностью или частично. Для этой задачи необходимо ввести данные карты, платеж пройдет быстро и без комиссии. Данный вариант позволяет оплачивать собственный кредит, или кредит друга.

В LoviLave имеется удобная опция автоматической пролонгации, которой можно пользоваться бесплатно. Требуется погасить проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет автоматически продлен на стандартных условиях. Данная опция дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и ухудшения кредитной истории, которые за ней следуют.

Превосходства сервиса LoviLave

Современный сервис кредитования характеризуется простотой и скоростью оформления заявки. Благодаря выдаче займа в форме диалога с ботом, взять деньги тут можно в 3 раза быстрее, нежели в других подобных сервисах.

В числе достоинств:

Лояльность к своим клиентам и очень высокий процент одобрений.

Максимальная сумма доступна уже после первого займа (для некоторых клиентов).

Удобные методы возврата кредита.

Постоянные промокоды на скидки, которые высылаются постоянным клиентам.

Бесплатная пролонгация кредита.

Возможность реструктуризации (в персональном порядке).

Использовать онлайн-сервис LoviLave безопасно и просто, здесь используются современные протоколы защиты данных, специалисты компании обеспечивают конфиденциальность информации. В наши дни - это максимально быстрый кредит в Украине.