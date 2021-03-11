Все рубрики раздела
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave
Если очень быстро нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитованию. Организации выдают небольшие суммы на малые сроки. Обычно это около 10 000 гривен на 30 дней.
Кредиты онлайн востребованы по причине скорости и простоты получения. В среднем, чтобы получить небольшую сумму, люди тратят около 15 минут. Высокий показатель одобрения делает услуги микрофинансовых организаций максимально востребованными среди граждан.
Чем отличается онлайн-сервис кредитования LoviLave
В нашей стране действует свыше 100 сервисов выдачи кредита, но компания LoviLave готова предложить совершенно новый подход.
В LoviLave внедрен чат-бот, который помогает быстро заполнить заявку и получать результаты ее рассмотрения. На сервисе вас встретит робот Воли, помогающий быстро отвечать на вопросы. В итоге, анкета заполняется в форме диалога: робот задает вопрос, а вы на него отвечаете.
Для удобства заявка сокращена, в ней лишь шесть полей. Клиенту требуется указать только номер телефона, ФИО, ИНН и данные паспорта. Копии документов и контактные лица не нужны.
LoviLave — это первый интернет-сервис выдачи кредитов с чат-ботом. На других порталах, на заполнение заявки приходится тратить около 5-10 минут, а затем до получаса ждать принятия решения. Именно благодаря малому количеству полей и подсказкам бота, заявку в LoviLave вы заполните за 1-3 минуты, а решение по ней приходит через 30 секунд. И сразу после подписания договора деньги зачисляются на карточку.
Как можно получить денежные средства в LoviLave
В LoviLave кредиты выдаются всем гражданам Украины в возрасте 21-70 лет. При этом место работы, уровень дохода и наличие активных кредитов в любых других организациях не играют роли. Одобрение кредитов - 95%.
Первый раз на сайте https://lovilave.com.ua/ вы сможете взять до 3000 гривен. Но уже после первого полностью выплаченного займа многие клиенты получают доступ к максимально возможной сумме 10 000 гривен.
- На калькуляторе необходимо указать сумму и время займа. Вы тут же увидите требуемую сумму для возврата, ее возможно изменить, сдвинув ползунок.
- Затем отвечайте на вопросы бота, займ оформляется в форме диалога. Как в обычных офлайн точках выдачи, но не потребуется куда-либо ехать.
- Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс занимает около 30 секунд.
- В случае если кредит одобрен, клиенту требуется прикрепить карту для получения финансов. Перед этим выполняется верификация карточки, по этой причине на ней должны присутствовать какие-то средства, хотя бы 1 гривна.
- Последний момент — подписание кредитного договора. Его необходимо прочитать, а затем принять условия, отметив галочкой согласие.
Сразу после этого робот Воли переводит требуемую сумму на карту, и деньгами возможно будет пользоваться по собственному усмотрению.
Максимально быстрая оплата кредита
В сервисе LoviLave возможно не только оперативно взять финансовые средства, но и также легко их возвратить. Для возврата предлагается три способа: погашение в своем личном кабинете на сайте, по предложенным реквизитам в кассе банка, а также опция быстрой оплаты.
- Если желаете возвратить займ через личный кабинет, надо авторизоваться в системе, перейти в кабинет и выплатить требуемую сумму в 2 клика. Вводить реквизиты карточки не нужно, она уже в памяти. Деньги поступят моментально, платить возможно даже вечером или ночью.
- Когда на карте денег не имеется, вы можете погасить кредит наличными по реквизитам. В своем кабинете скачайте реквизиты и платите в банке. Банк взимает комиссию, кроме всего прочего, такой платеж идет до 3-х дней, это необходимо учитывать.
- Третий вариант — оплата без авторизации. Достаточно ввести номер телефона, и система покажет состояние кредита, оформленного на этот номер. Вы сразу можете его погасить полностью или частично. Для этой задачи необходимо ввести данные карты, платеж пройдет быстро и без комиссии. Данный вариант позволяет оплачивать собственный кредит, или кредит друга.
В LoviLave имеется удобная опция автоматической пролонгации, которой можно пользоваться бесплатно. Требуется погасить проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет автоматически продлен на стандартных условиях. Данная опция дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и ухудшения кредитной истории, которые за ней следуют.
Превосходства сервиса LoviLave
Современный сервис кредитования характеризуется простотой и скоростью оформления заявки. Благодаря выдаче займа в форме диалога с ботом, взять деньги тут можно в 3 раза быстрее, нежели в других подобных сервисах.
В числе достоинств:
- Лояльность к своим клиентам и очень высокий процент одобрений.
- Максимальная сумма доступна уже после первого займа (для некоторых клиентов).
- Удобные методы возврата кредита.
- Постоянные промокоды на скидки, которые высылаются постоянным клиентам.
- Бесплатная пролонгация кредита.
- Возможность реструктуризации (в персональном порядке).
Использовать онлайн-сервис LoviLave безопасно и просто, здесь используются современные протоколы защиты данных, специалисты компании обеспечивают конфиденциальность информации. В наши дни - это максимально быстрый кредит в Украине.
Теги: кредит, реклама, сервис
- Предложение по автокредитам выросло почти втрое
- Китайский центробанк предлагает Украине кредит
- Эксперты прогнозируют снижение ставок ипотеки
- МВФ "нагрянет" в Украину с проверкой в ноябре
- Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить
- Нацбанк хочет ограничить потребительские кредиты
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий17:00
- Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения15:00
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена12:00
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"10:00
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"17:00
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"14:00
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта10:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта10:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий17:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
- Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения15:00
- Минздрав зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac14:00
- Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке 13:00
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена12:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"
- Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ
- В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена
- Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма