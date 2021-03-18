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ТОП-3 дорогих моделей ванн
Обустройство ванной комнаты отнимает много времени. Но многие при ремонте совершают одну и ту же ошибку, выбирая сантехнику уже после того, как определились с общим дизайном. На самом деле именно качественная ванная должна стать центром помещения, притягивать взгляд. А множество дополнительного функционала добавит комфорта при использовании. Достаточно только обратить внимание на несколько дорогих моделей ванн.
Villeroy & Boch Aveo — немецкая монументальность
Модель выполнена в овальной форме, немного даже напоминает яйцо. Может порадовать вместительностью — ее объем составляет 245 литров, а длина в почти 2 метра позволяет с комфортом разместиться в ней даже высокому человеку. Корпус изготовлен из кварила, предотвращающего появление сколов, пятен и царапин. Сочетание великолепного дизайна и качественной обработки создают неповторимый интерьер в минималистическом стиле.
Riho Burgos — чешская классика
Отдельностоящая модель станет настоящей изюминкой в любой комнате. Ее корпус изготовлен из литого мрамора, в котором предусмотрено несколько полочек для хранения необходимых мелочей. По умолчанию модель выполнена в классическом белоснежном варианте, но при необходимости она может окрашиваться снаружи в любой цвет палитры RAL, под золото или металлик. В итоговую стоимость уже учтены система и сифон Click/Clack, верхняя часть которого выполнена также из литого мрамора.
Volle Solid surface — испанская футуристичность
Модель изготовлена из искусственного камня и выделяется следующими особенностями:
● сифон, ножки и цельнолитая панель входят в комплект поставки;
● строгость форм актуальна для минималистичного стиля интерьера;
● глянцевое покрытие сохраняет свой блеск в течение долгих лет.
Отдельностоящая модель при необходимости может монтироваться и возле стены, все зависит от особенностей подключения коммуникации. Все компоненты коллекции этого бренда составляют единое целое, что придает всей системе гармоничность и комфорт в использовании.
Теги: реклама, ванна, АЛЛО
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- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
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