Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"

21.03.2021 18:00

Распознать ІТ-стартап, у которого есть будущее, инвестировать и получить максимальную прибыль, влиять на экономику региона и решать судьбу проектов на рынке инновационных решений. Об этом и еще больше говорили во время онлайн-дискуссии от Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

Технологическая отрасль Востока Украины набирает вес. В 2020 году выпускниками Центра развития стартапов 1991 Mariupol стали 20 инновационных стартапов. В регионе созданы технологические кластеры, объединяющие более 20 ІТ-компаний и креативные команды профессионалов. Следующий шаг — создание крепкого сообщества инвесторов — настоящего буста для технологического развития региона.

Виктор Гурский, соучредитель и исполнительный директор civic tech организации SocialBoost:

Центр развития стартапов 1991 Mariupol прежде всего развивает экосистемный проект. И одна из его движущих сил — наличие спроса и предложения. В момент, когда мы видим необходимость развивать оба направления, команда 1991 Mariupol создает прецеденты. В прошлом году это более 15 стартапов, которые уже наладили коммуникацию с инвесторами. В этому году — онлайн-курс для предпринимателей, который объясняет, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель и вкладывать деньги в новые бизнес модели.

Опытом инвестирования в технологии, успешными кейсами из жизни инвестора поделился Леон Подобедов. Он основал angelsyndicate.vc — неформальную группу ангельских инвесторов, которые поддерживают проекты в сфере AI/ML, SaaS, Кибербезопасности и облачных сервисов. Кроме этого, он является членом правления и ангельским инвестором в SOC Prime и UAngel, инвестор в Simplerity, Careerely, AddCPM. А также сооснователь и технический директор нескольких ІТ-компаний, включая Systems, MediaContext и AdNetwork.

Леон Подобедов, ангельский инвестор, основатель angelsyndicate.vc:

Если вы хотите инвестировать в ІТ, ищите единомышленников. Заключайте партнерства с фондами и сообществами инвесторов, с которыми вы могли бы посоветоваться или инвестировать вместе.

Во время встречи также был представлен онлайн-курс про инвестирование в ІТ-cтартапы “СХІД Інвесторів”. Это двухмесячный курс для инвесторов из Донецкой, Луганской и Запорожской областей, который подробно рассказывает, как:

делать анализ рынка стартапов;

подписывать успешные договора и находить партнеров;

получать сверхприбыль от проектов на ранних стадиях.

Старт программы 29 марта. Детали на сайте: https://www.1991.center/mrpl/invest-program.

Онлайн-курс проводит Центр развития стартапов 1991 Mariupol и ОО “СОЦИАЛ БУСТ” при поддержке Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины”.

Официальный партнер курса ICLUB — закрытое сообщество ангелов-инвесторов от инвестиционного фонда TA Ventures.

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Центр розвитку стартапів "1991 Маріуполь"

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