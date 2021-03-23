Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время

23.03.2021 16:00

В Украине в очередной раз идет дискуссия о том, стоит ли переводить часы. Верховная Рада поддержала законопроект об отмене летнего времени в первом чтении, но не смогла проголосовать окончательно, отправив его на доработку. Есть вероятность, что решение о новом исчислении времени до конца марта может принять Кабмин своим постановлением. Пока окончательное решение не принято, наши эксперты собрали главные аргументы «за» и «против» перевода часов.

Влияние на здоровье и энергосбережение

Авторы закона говорят, что перевод часов вреден для здоровья украинцев. Чтобы в этом убедиться, народные депутаты консультировались с учеными и врачами.

«Такой сезонный временной скачок приводит к изменению биологических ритмов человека, негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней», – объясняет вице-спикер Руслан Стефанчук.

Поддерживает это мнение и врач-невролог Диана Шуляк: «Именно в этот период изменения временного режима повышается риск заболеваний, осложнений сердечно-сосудистой системы, те же инсульты. Риск в том, что это постоянно меняется. Если оставить хотя бы на некоторое время на постоянной основе, человек уже адаптируется и для него будет нормой».

Сторонники единого времени говорят, что перевод часов не помогает энергосбережению. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объясняет: «На бытовом уровне, если мы раньше выключаем свет вечером, то утром раньше его включаем. Но бытовой потребитель – это не основной потребитель. Основной потребитель электроэнергии – это промышленный потребитель. Так вот, в промышленности наиболее энергозатратные производства работают 24/7. То есть у них производство является непрерывным. Это – металлургия, это – химия, это – хлебокомбинаты. Они работают непрерывно в три смены. Для них всех абсолютно не имеют значения эти переводы часов дважды в год».

В парламенте говорят, что в Украине нет точных расчетов, сколько можно сэкономить электроэнергии в промышленности. Если и речь идет о какой-то экономии, то об очень незначительной.

Как в Европе

Среди преимуществ постоянного зимнего времени депутаты называют возможность синхронизироваться с экономикой ЕС. Ведь Европарламент еще два года назад отменил обязательный перевод часов. С 2021 года каждый член Евросоюза сможет сам выбирать систему перевода часов или вообще отказаться от нее. Решение европейцев основывается на публичном обсуждении идеи отказа от сезонного времени. В свое время в опросе приняли участие более 4,6 млн граждан ЕС, и большинство поддержало отмену перевода часов.В то же время европейские страны до сих пор определяются, какое время лучше оставить: «летнее» или «зимнее».

Как свидетельствуют опросы украинцев, большинство граждан тоже не против остаться на «зимнем» времени. Сейчас чиновники предлагают законодательно закрепить в Украине «единое киевское время», что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени UTC +2.

Но у этой идеи есть критики. Сторонники перевода часов уверены, что преимущества все же есть. «Летнее» время позволяет людям эффективно использовать световой день. И дело не только в экономических факторах вроде экономии энергии, но и социальных – как уменьшение количества ДТП и преступлений в вечерние часы.

Также есть оговорка, что, оставаясь на «зимнем» времени, украинцы столкнутся с неудобствами. По оценкам экспертов, летом солнце будет вставать примерно в 4 утра, а садиться в половине 8-го вечера.

Единого мнения о целесообразности перевода часовдо сих пор нет. Если до конца марта чиновники все-таки примут решение, то Украина в течение всего года будет жить по одному «зимнему» времени.