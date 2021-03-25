Нюансы выбора обручальных колец

25.03.2021 15:45

Обручальное кольцо – украшение, которое покупается перед одним из главных событий в жизни. Потому подбирать его нужно ответственно, учитывая предпочтения партнера. Необходимо заранее узнать вкус второй половинки. Возможно, ваша партнерша захочет приобрести не традиционное изделие, а небольшое колечко из белого золота с оригинальными узорами, цветными камнями или утолщенную модель в христианском стиле.

Характеристики обручальных колец

Если покупаете украшение для дамы сердца самостоятельно, обязательно учтите следующие критерии:

● размер;

● ширина;

● толщина;

● стиль;

● материалы.

Нередки случаи, когда мужчины заказывают уникальный комплект у хорошо известной фирмы, чтобы получить идеальную пару. Чтобы купить обручальные кольца, необходимо найти опытного мастера или популярную компанию, способную изготовить замечательное украшение в нужный срок.

Самые популярные комплекты

Обручальные кольца бывают разными. Особым спросом пользуются:

1. Традиционные модели из желтого золота. Иногда декорируются одним драгоценным камнем белого цвета, но в большинстве ситуаций изготавливаются без дополнений.

2. Украшения со вставками. Выделяются благодаря 2-3 цветным драгоценным камням.

3. Кольца из белого золота. Считаются самыми оригинальными. Могут дополняться бриллиантами, красивым орнаментом или уникальным рисунком.

4. Утолщенные аксессуары. Широкие, плотные изделия – выбор любителей роскоши, желающих подчеркнуть статус и безупречный вкус.

5. Комплекты из красного золота. Смотрятся стильно. Сочетаются с любым образом и подчеркивают красоту человека.

Поиск достойных обручальных колец – нелегкая задача. Нередки случаи, когда кольца тускнеют и чернеют из-за некачественных материалов. Если желаете получить идеальный подарок, обратитесь в ювелирный магазин Aurum. Это известный бренд, занимающийся производством уникальных изделий из драгоценных материалов. Здесь вас с радостью встретят и помогут подобрать прекрасную модель!