Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!

01.04.2021 13:00

Молодь — це рушійна сила майбутніх змін у суспільстві. Проте більша частина українських підлітків не цікавиться громадською активністю та не бере участі в політичній чи громадській діяльності. Одним із кроків на шляху до подолання цієї проблеми є проєкт «Democracy Hub», що реалізується Klitschko Foundation.

«Democracy Hub» — це онлайн-проєкт, що спрямований на розвиток спільноти проактивної молоді. Проєкт передбачає участь в одному із трьох тренінгів на вибір, дебатний турнір та онлайн-курс.

«У всіх наших проєктах ми помічаємо трансформацію підлітків — вони створюють власні ініціативи, засновують свої громадські організації, співпрацюють з владою та бізнесом — і все це у такому юному віці. Молоді хлопці та дівчата здатні змінювати цей світ, а ми готові надати підтримку, аби ці зміни відбувались вже зараз. Власне, тому і виник проєкт «Democracy Hub» — для підтримки тих, хто хоче долучитись до спільноти ініціативної молоді. Ми з командою віримо, що проєкт допоможе створити середовище для розвитку комунікативних навичок, підвищити інтерес до демократії, прав людини, зміцнити молодіжне лідерство та громадянську позицію. Нам важливо, аби активне громадянство стало стилем життя української молоді, а тому продовжимо задавати цей тренд через проєкт «Democracy Hub», — розповідає директорка Klitschko Foundation Аліна Носенко.

Зараз кожен підліток віком 14-18 років може зареєструватись на один із трьох тренінгів:

- «Youth Leadership» (19-25 квітня)

- «Debate & Public Speaking» (5-11 травня)

- «Active Citizenship» (12-18 травня)

Подати анкету на участь у тренінгах можна по 14 квітня включно.

Критерії відбору:

- бути підлітком 14-18 років;

- проживати на території України;

- заповнення анкети на 100%;

- мотивація участі у проєкті;

- володіння англійською на рівні В1/В2 (Середній). Наявність сертифікату, що підтверджує рівень знань не є обов’язковою.

Дізнатись більше про проєкт та подати анкету на участь можна за посиланням: bit.ly/3wcpfmZ

Для довідки:

Klitschko Foundation — благодійна організація, що розвиває громадянське суспільство в Україні. Через неформальну освіту підлітки і молодь опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий спосіб життя, стають екологічно свідомими, вчаться проєктного підходу у житті, навчанні та у майбутній професії. Випускники проєктів організовують освітні заходи для однолітків та колег, таким чином стають амбасадорами змін у своїх громадах.

Сайт: www.klitschkofoundation.org/