Как защититься от коллекторов? Решения нового закона

06.04.2021 17:00

Действия коллекторов нередко граничат с нарушением закона. В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) получил более двух тысяч жалоб от должников, которые касались поведения представителей коллекторских компаний. В частности, жаловались на угрозы, круглосуточные звонки, давление на родных и друзей, распространение личной информации.Украинское законодательство никоим образом не регулировало деятельность коллекторов. Усмирить проблему должен новый закон, который устанавливает четкие требования к работе таких компаний. Детали узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Реестр коллекторских компаний

Верховная Рада 19 марта приняла во втором чтении и в целом закон о защите должников. Прежде всего закон четко регулирует коллекторскую деятельность. В частности, в законодательстве появляются термины «коллекторская компания» и «урегулирования просроченной задолженности».

В течение трех месяцев после вступления в силу закона НБУ должен создать публичный Реестр коллекторских компаний. Согласно документу, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после проверки регулятором и внесения в соответствующий реестр. Банкам и финансовым компаниям будет запрещено работать с незарегистрированными коллекторами.

По словам авторов закона, к владельцам коллекторских компаний будут выдвигаться почти такие же жесткие требования, как к банкам. Вести такой бизнес запрещается гражданам страны-агрессора, гражданам с судимостями за экономические преступления или преступления против жизни и здоровья человека, а также фирмам, зарегистрированным на оккупированных территориях.

«Мы хотим ввести коллекторов в правовое поле и сделать их этическими, цивилизованными игроками на финансовом рынке. С одной стороны, это позволит защитить потребителей кредитных услуг. С другой стороны – защитить иногда и коллекторов, так как их персональными данными также злоупотребляют», – объясняет один из авторов закона депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Требования к поведению коллекторов

Согласно документу, устанавливается защита прав должников по кредитам. Банки будут обязаны сообщать заемщикам о привлечении коллекторских компаний, а последние должны будут придерживаться правил этического поведения.

Закон запрещает коллекторам прибегать к шантажу, угрожать, вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Без согласия нельзя звонить более двух раз в течение суток, а также обращаться к родственникам или работодателю должника.

О нарушении этих правил можно сообщить в банк-заемщик или Национальный банк. За неэтичное поведение коллекторскую компанию могут оштрафовать на суму от 51 до 102 тыс. грн или даже исключить из Реестра коллекторских компаний. Два нарушения приводят к досрочному разрыву договора между коллекторской компанией и банком.

В НБУ призывают украинцев сообщать о злоупотреблениях коллекторов, даже если это не их кредит: «Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800505240. Также следует обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства «О защите персональных данных».

Эксперты рассчитывают, что урегулирование деятельности коллекторов облегчит их привлечения к ответственности в случае нарушений. В то же время отмечают, что закон не является панацеей, и очень важно обеспечить выполнение уже имеющихся законодательных норм.

«Привлечь к ответственности лица или организации, деятельность которых никак не урегулирована, очень трудно. А учитывая, каким образом работают наши правоохранительные органы, к которым можно обратиться с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, ответственность таких учреждений очень сомнительна», – замечает адвокат Сергей Пушок.

Документ вступит в силу после подписания президентом и заработает через три месяца после опубликования.