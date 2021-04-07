Что в доме может выдать плохую хозяйку?

07.04.2021 13:00

Если вы стремитесь иметь звание идеальной хозяйки, то должны заботиться о чистоте и уюте в вашем доме. Впрочем, старания потраченные на мытье полов и идеально вытертые полки могут легко сойти на нет, если пренебрегать некоторыми важными мелочами.

Искусственные цветы

Даже, учитывая тот факт, что многие производители сейчас создают роскошные композиции, которые практически невозможно отличить от настоящих, лучше отдать предпочтение живым растениям. Во-первых, они выглядят натурально; во-вторых, источают приятный аромат и создают настроение.

Беспорядок в санузле

Плохую хозяйку выдают несколько вещей:

грязный умывальник;

грязная раковина;

грязная ванная;

неприбранные баночки;

средства личной гигиены на видных местах.

Это прямое нарушение гигиены. А, так как санузел всегда посещается гостями, то такая грязь будет бросаться в глаза. Хорошее впечатление, напротив, оставит качественная ванная с идеальным покрытием без сколов, трещин и пятен.

Старая мебель

Шкафы с отваливающимися дверцами, расшатанные тумбы и рваная обивка на диванах и креслах не добавляют эстетичности. Поэтому лучше выбрасывать всю, пришедшую в негодность мебель. Или заниматься своевременной реставрацией, если вещь действительно стоящая.

Посуда со сколами

Хранить в доме посуду со сколами — плохая примета. А давать ее гостям — верх неприличия. К счастью, на сегодняшний день хорошая посуда — не дефицит. Широкое многообразие и доступные цены позволяют купить ее любому человеку. Поэтому все тарелки и стаканы с трещинами сразу в мусор!

Неприятный запах

Единственный запах, который имеют право ощущать гости, переступив порог — запах свежеприготовленной еды. Поэтому своевременно выносите мусор, убирайте кошачий лоток и избавляйтесь от испорченной еды. А если затеяли уборку, постарайтесь хорошо проветрить квартиру перед приходом гостей. Запах бытовой химии не всем приятен.