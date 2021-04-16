Паспорт в смартфоне: что это и зачем

16.04.2021 13:00

Украина стала первой страной в мире, которая наделила юридической силой паспорт в смартфоне. В конце марта депутаты приняли закон, который приравнивает цифровые паспорта в приложении «Дия» к бумажным или пластиковым документам. В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что с е-паспортами можно будет путешествовать по Украине, забирать посылки, оформлять справки в ЦНАП и многое другое. Как это будет работать и всем ли будет доступна такая услуга? Информацию собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Что такое цифровой паспорт?

Согласно принятому закону, е-паспорт – это электронное отображение информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки или в зарубежном биометрическом паспорте. Е-паспорт имеет также информацию о месте проживания и идентификационный код гражданина.

Пользоваться е-паспортом можно с помощью мобильного приложения «Дия». Для этого нужно скачать приложение с AppStore или PlayMarket на свой телефон и авторизоваться через BankID. В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что никаких сканов документов загружать в приложение не требуется. «Дия» автоматически подтягивает информацию из демографического реестра.

Каждый е-паспорт имеет уникальный QR-, штрих и цифровой коды, которые используются для верификации документа. Чтобы проверить подлинность документа, другой пользователь «Дии» просто сканирует код с помощью собственного смартфона или планшета.

«Электронный паспорт не является ни скриншотом, ни копией физического паспорта. Это информация, которая отображается из реестра. Если кликнуть на eID, он «перевернется», и на его «обратной стороне» вы увидите QR-код. При проверке документа по этому QR-коду обращение идет в реестр, а потом человек, запросивший ваши данные, получает сообщение на свою «Дию». После этого в «Дии» на его смартфоне откроется проверенный документ. Если данные спрашивала компания, то они появятся в ее системе», – пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Стоит заметить, что цифровой паспорт доступен только для владельцев ID-карты. Те, кто имеет паспорт-книжечку, такой функцией воспользоваться не смогут. То же самое касается загранпаспорта, е-формат смогут использовать только владельцы биометрического документа.

Где пользоваться е-паспортом?

В правительстве уверяют, что, когда закон заработает, то государственные органы не смогут требовать бумажные документы у владельцев цифровых паспортов.

«Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам, –отметил вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров. – «Пользователи «Дии»больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают».

По словам Федорова, более 100 партнеров принимают цифровые документы в «Дии». В частности, среди госучреждений это Кабмин, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство молодежи и спорта, Государственная инспекция ядерного регулирования, Государственная служба статистики, Запорожская областная государственная администрация, Полтавская областная государственная администрация, Харьковская областная государственная администрация.

Кроме того, к цифровым документам готовы некоторые банки, платежные системы, суды и центры предоставления административных услуг. Документы в «Дии» принимает ряд гостиниц, продуктовых магазинов и супермаркетов, почтовые компании, музеи и развлекательные заведения. Цифровым паспортом можно будет воспользоваться при покупке автобусных, железнодорожных и авиабилетов по Украине.

Полный список учреждений и организаций, которые являются партнерами «Дии», можно найти на сайте Министерства и Комитета цифровой информации (thedigital.gov.ua).

Цифровой паспорт и безопасность

В правительстве убеждены, что использование цифровых документов будет безопасным для украинцев. Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник утверждает, что подделать е-паспорта невозможно.

По его словам, защищает документы приложение «Дия». Даже если кто-то создаст похожее постороннее приложение, то личные данные граждан в него не попадут. Ведь правительственное приложение берет информацию напрямую с реестров Государственной миграционной службы Украины. Фейковое приложение просто не будет иметь доступа к этим данным.

В то же время эксперты по кибербезопасности не столь уверены в защищенности е-паспортов. В общественной организации «Украинский Кибер Альянс» отмечают, что информацию из правительственного приложения можно похитить, как с любого другого. К римеру, даже такие гиганты, как Facebook или Telegram постоянно попадают в скандалы с утечкой персональных данных.

Также эксперты обращают внимание на опасность использования обычных телефонов для доступа к такой важной информации. Если для MobileID (электронной цифровой подписи на смартфоне) предусмотрена специальная защищенная Sim-карта, то для цифрового паспорта этого нет. Поэтому владельцу е-документов следует быть очень осторожным, чтобы не потерять свой телефон.

Сейчас закон о цифровых паспортах ожидает подписи президента. Если глава государства не ветирует проект, то уже с 23 августа паспорта в мобильном будут принимать наравне с физическими документами.