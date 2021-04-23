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В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать
С 1 апреля 2021 года в Беларуси поменялись законы для операторов онлайн-казино. Постановление опубликовали на сайте Министерства по налогам и сборам РБ.
Присутствующие на белорусском рынке операторы собираются подавать пакет документов на получение лицензии. Пока разрешение на легальную работу есть только у двух компаний — GrandCasino и Parimatch. На портале Metaratings есть рейтинг лучших онлайн-казино.
Теперь согласно новому закону, осуществлять деятельность в рамках белорусской юрисдикции отныне имеют право только те операторы, которые получили в этой стране соответствующую лицензию. Любая другая деятельность по предоставлению азартных услуг без разрешения властей будет считаться незаконно и строго караться — адреса таких веб-ресурсов начнут блокировать без предупреждения.
Для работы на территории Республики Беларусь требуется локальная лицензия. Это известно еще с 2018 года, потому данное постановление можно рассматривать как окончательную попытку регуляции рынка. По мнению экспертов рынка ряд онлайн-казино столкнется с некоторыми сложностями, на решение которых может понадобиться пару месяцев, однако все лидеры индустрии в строю и свои позиции не теряют.
Теги: Беларусь, казино, легализация, лицензия
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- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
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- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
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- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
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