Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения

26.04.2021 17:00

В Украине закончился отопительный сезон, а вместе с ним действие субсидий на этот период. С 1 мая стартует переназначение денежной помощи, и Кабмин уже определился с новыми правилам. Субсидии планируют сделать более адресными, а потому проверять желающих получить помощь будут еще тщательнее. Детали узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Еще больше правил

Кабинет министров 14 апреля принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Согласно новым правилам, теперь при назначении выплат будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг. Будут обращать внимание на дорогие одноразовые покупки, приобретения иностранной валюты, драгоценных металлов, наличие депозитов, а также на поездки за границу. Кроме того, правительство отменило комиссии, принимавшие решения о начислении субсидий в отдельных случаях.

Вместе с новыми правилами для получения субсидии должны быть выполнены и предыдущие требования: площадь квартиры – не более 130 кв. метров, дома – не более 230 кв. метров, автомобиль, выпущенный не менее 5 лет назад. Также семья не должна иметь задолженность по оплате коммунальных услуг более чем за 3 месяца.

Перечень новых требований уже вызвал у экспертов ряд вопросов. Например, будет ли наличие доходов от депозитов и дивидендов автоматическим поводом для отказа в субсидии, или их просто будут принимать во внимание при расчете общего уровня доходов? Какими будут пределы покупки иностранной валюты и будут ли учитывать цель поездок за границу?

Впрочем, в сообщениях правительства о конкретных параметрах ограничений речь не идет. Пока постановление определяет основные направления усиленных проверок получателей субсидий. Четкие механизмы еще будут нарабатываться Министерствами финансов и социальной политики.

Так же вопросы остаются к решению об отмене комиссий при местных органах власти. Их работа заключалась в том, чтобы помочь людям в экстремальных случаях, в частности, в случае потери имущества, неожиданной болезни или появления долгов. В правительстве настаивают, что комиссии отменили, потому что они часто нарушали критерии выдачи субсидий.

«Мы проанализировали, какие именно решения принимают комиссии. В основном это два аспекта: первый – субсидии на сверхурочную площадь, то есть, если мы говорим о том, что семья проживает в помещении, которое больше социально установленного норматива, в таком случае это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически, то зачем нам в принципе комиссия? Теперь эти решения будут принимать непосредственно органы социальной защиты населения без надобности рассмотрения на комиссии», – уверяет заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Аргументы «за» и «против» ужесточения требований

Чиновники настаивают, что ужесточение требований к получателям субсидий оправдано. Ведь результаты верификации показали, что сегодня не все получатели субсидий на самом деле в них нуждаются. По словам заместителя министра, есть примеры, когда люди, оформив субсидию, через несколько недель покупали валюту более чем на миллион гривен.

«Мы не говорим о том, что это массовый характер. Это отдельные проценты, возможно, десятые доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидии это адресная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее попадание именно тем, кто в этом нуждается, а не совершает покупки однократно в 50 тысяч и более, а вот коммунальные услуги оплатить этим людям сложно», – уточняет Музыченко.

В министерстве считают, что из-за более жестких условий государство сможет сэкономить несколько миллиардов гривен в год и сделать субсидии более адресными.

Независимые эксперты по-разному оценивают решение Кабмина. С одной стороны, украинцы действительно временами прибегают к фальсификациям. По разным оценкам, до 30% получателей указывают официальные доходы, отличающиеся от фактических. С другой стороны, ужесточение требований может ударить не столько по состоятельным украинцам, которые манипулируют данными, сколько по тем, кто действительно нуждается в помощи государства.

Сейчас жилищные субсидии в стране получают примерно 3 миллиона украинцев. Даже если под ограничения попадет 1%, речь идет о лишении помощи до 30 тысяч семей.

«Каждый раз требования для получения субсидий становятся все жестче и сложнее. То есть все делается для того, чтобы тех, кто получает субсидии, было меньше. Есть официальная статистика: если по состоянию на декабрь 2017 года почти 7 миллионов украинских домохозяйств имели субсидии, то в этом году их стало меньше до 3 миллионов», – отмечает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Пока украинцы обсуждают новые правила и ждут объяснения от правительства. Как будет происходить проверка и станет ли больше отказов в субсидиях, будет ясно уже в ближайшее время.