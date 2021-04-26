Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине

26.04.2021 11:00

Украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала шестую лицензию на организацию и проведение азартных игр в Интернете. Владельцем разрешения стала компания «Конкуэрор», владеющая правами на бренд Vulkan Casino.

В КРАИЛ сообщили, что лицензию выдали порталу с доменным именем vulkancasino.ua. Основатель компании — Darlox Ltd, фирма, которая находится на Британских Виргинских островах. На сайте Комиссии сказано, что Darlox Ltd занимается разработкой программного обеспечения. Бенефициарный собственник «Конкуэрор» — Станислав Руденко, гражданин Украины.

Напомним, что до этого лицензии на проведение азартных игр в Интернете от КРАИЛ получили ООО «Спейсикс», компании «Геймдев», «Париматч», «Фьорст Элемент» и ООО «Букмекерская контора Фавбет». Сейчас многие предлагают турниры с призовым фондом в казино, список которых есть на портале Metaratings.

Также ранее мы сообщали, что КРАИЛ приняла решение выдать лицензию на организацию и проведение азартных игр в Интернете ООО «Слотс.ю.ей». Это бренд организатора азартных игр Slotoking.

С момента получения уведомления лицензиату отводят 10 дней на оплату разрешения. Бенефициар компании ООО «Слотс.ю.ей» — Павел Журило.