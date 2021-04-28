Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»

28.04.2021 18:00

Планируя покупать кровать в свою спальню, сначала определитесь с габаритами мебели, сопоставив их с количеством свободного пространства. Для одного человека и небольшой комнаты подойдет односпальная модель. Ширина спального места составляет 70-90 см, длина – 190-210 см. Если пространство позволяет, можно купить и полуторный вариант. Здесь ширина будет больше – 120-150 см. Этого достаточно для одного человека или супружеской пары средней комплекции. Тем, кто хочет получить максимум комфорта во время сна, следует обратить внимание на двуспальные кровати. Их ширина 160 см и больше, может достигать 190-200 см. Это отличное решение для просторных комнат. Главное, чтобы от кровати до ближайших крупных предметов было расстояние не меньше 60-70 см. Это позволит беспрепятственно к ней подойти, планируя лечь отдыхать или перестелить постель.

Длина кровати подбирается просто. К росту самого высокого человека, который будет здесь спать, нужно добавить 20-30 см

Что касается материала, вы можете купить мебель с каркасом из:

металла. Прочный и долговечный. С такими каркасами продаются и классические, и современные модели. Конструкции могут быть сварными или коваными. Но помните, что металлические кровати очень тяжелые. Поэтому любителям частых перестановок с ними будет довольно сложно;

массива дерева. Солидный, долговечный. Но помните, что со временем лаковое покрытие древесины начнет портиться, возможно, придется проводить его замену, чтобы вернуть предмету привлекательный вид. Не забывайте и о большом весе мебели. Что касается цены, она зависит от вида древесины. Но материал определяет и прочность изделия, поэтому важно подобрать «золотую середину»;

МДФ, ДСП. Легкие, недорогие. Из таких материалов покупать кровать в спальню стоит тем, кто хочет по максимуму сэкономить. Небольшой вес изделий позволяет легко проводить перестановку, освежая интерьер.

Основание лучше подбирать из гнутых деревянных ламелей, матрас – ортопедический. Так вы обеспечите для себя максимально комфортный сон.

Также ценителям комфорта следует обратить внимание на изголовье. Выбирая модель мебели с мягким и довольно высоким его вариантом, вы не пожалеете о покупке. Главное, чтобы материал обивки был прочным, устойчивым к чисткам. Лучше, если чехол изголовья будет съемным. Это заметно упростит поддержание его чистоты.

И последнее – пространство для хранения вещей. Если в нем есть потребность, покупайте кровати с выдвижными ящиками для белья или подъемным основанием.