Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе

29.04.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе

Форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на длительный срок. Дело в том, что швед нарушил правила, установленные ФИФА и УЕФА.
Так, уже с 2018 года 39-летнему форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Однако согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют доли в букмекерских конторах.
Таким образом, Ибрагимович нарушил данное правило, играя в Лиге Европы за «Милан» и вернувшись в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022. В самой же конторе Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.
За это нарушение регламента форварда могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч евро и отстранить от любой деятельности, связанной с футболом. Срок бана Ибрагимовчиа может составить до трех лет.
Bethard  — это букмекерская контора, где также есть казино и другие виды азартных игр. Найти популярные букмекерские конторы онлайн можно на портале “ВсеПроСпорт”. У Ибрагимовича доля в этой компании 10%, через свою компанию с ограниченной ответственностью Unknown AB он стал совладельцем еще в 2018 году. Из-за этого у него возникли проблемы с выступлениями за МЮ, но он перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» и проблема решилась сама собой.
Но вернувшись в Европу, 39-летний форвард нарушил это правило, сыграв за «Милан» в Лиге Европы и за сборную Швеции в квалификации ЧМ-2022. Ответственные лица и сам Златан пока воздерживаются от комментариев.



Теги: букмекер, наказание, Златан Ибрагимович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх