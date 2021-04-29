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Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе
Форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на длительный срок. Дело в том, что швед нарушил правила, установленные ФИФА и УЕФА.
Так, уже с 2018 года 39-летнему форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Однако согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют доли в букмекерских конторах.
Таким образом, Ибрагимович нарушил данное правило, играя в Лиге Европы за «Милан» и вернувшись в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022. В самой же конторе Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.
За это нарушение регламента форварда могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч евро и отстранить от любой деятельности, связанной с футболом. Срок бана Ибрагимовчиа может составить до трех лет.
Bethard — это букмекерская контора, где также есть казино и другие виды азартных игр. Найти популярные букмекерские конторы онлайн можно на портале “ВсеПроСпорт”. У Ибрагимовича доля в этой компании 10%, через свою компанию с ограниченной ответственностью Unknown AB он стал совладельцем еще в 2018 году. Из-за этого у него возникли проблемы с выступлениями за МЮ, но он перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» и проблема решилась сама собой.
Но вернувшись в Европу, 39-летний форвард нарушил это правило, сыграв за «Милан» в Лиге Европы и за сборную Швеции в квалификации ЧМ-2022. Ответственные лица и сам Златан пока воздерживаются от комментариев.
Теги: букмекер, наказание, Златан Ибрагимович
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