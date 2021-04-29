Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?

29.04.2021 13:00

Украина вместе с Европой и остальным миром переживает третью волну коронавируса. Вопреки ожиданиям ученых и политиков, пандемию COVID-19 не удалось преодолеть за год. Карантин продолжается, хотя и с некоторыми отличиями. В странах с большим количеством больных – это локдаун, в Украине – адаптивный карантин. Чем отличаются ограничения в Украине и ЕС, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Адаптивный карантин в Украине

В апреле Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до 30 июня, а соответственно, и адаптивный карантин.

«Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

По-прежнему территория страны делится на зоны в соответствии с «красным», «оранжевым», «желтым» и «зеленым» уровнями эпидемической опасности. Больше ограничений имеет «красная» зона. Здесь запрещена работа предприятий общественного питания; ТРЦ, кинотеатров и театров; непродовольственных магазинов и рынков, спортзалов и бассейнов; учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов; проведение массовых мероприятий. При этом открыты парки и детские площадки, и никакого ограничения передвижения граждан нет.

Во всех зонах необходимо носить маску в общественных зданиях и транспорте, при этом общественный транспорт ограничен только сидячими местами.

Европа с комендантским часом

В большинстве стран ЕС карантинные меры значительно строже, чем в Украине. В частности, во Франции ввели уже третий локдаун. Чтобы выйти из дома, необходимо заполнить специальную форму. Без необходимости нельзя путешествовать по стране. С 19:00 до 06:00 действует комендантский час. Работают только магазины с товарами первой необходимости. Школьники учатся дистанционно.

В Италии также действует комендантский час с 22:00 до 05:00. В стране запрещены необязательные путешествия и все жители должны носить маски в общественных местах (какна улице, так и внутри зданий). В красной зоне запрещено выходить из дома без уважительной причины. Открыты только важнейшие магазины, а кафе и рестораны работают только на вынос. Школьники и студенты обучаются дистанционно.

В Испании похожие ограничения, как во Франции и Италии. Правительство так же ввело комендантский час ночью. Во всех общественных местах нужно носить маску. В открытых публичных местах разрешается собираться только шестерым лицам, а в закрытых – только четырем. Школы также закрыты.

В Германии правительство требует носить медицинские маски (хирургические или FFP2) в магазинах и общественном транспорте, а другие ограничения, как и в Украине, варьируются в зависимости от региона. Например, в Берлине действуетночной комендантский час. Пойти в непродуктовый магазин, парикмахерскую или салон красоты можно только со свежим отрицательным результатом экспресс-теста.

Строгие карантинные ограничения также действуют в Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии.

Ослабление ради туристов

Ряд европейских стран, где количество больных невысоко, в апреле-мае ослабляют карантин. Это – туристические Португалия, Греция и Кипр. Также менее строгие противоэпидемические мероприятия теперь будут в Швейцарии, где для посетителей открылись террасы ресторанов и спортзалы.

Собственно, в Португалии с 15 марта заработали некоторые предприятия, садики и начальные школы. А в начале апреля – средние школы. В большинстве регионов впервые за два месяца начали работать торговые центры, а также кафе и рестораны с не более чем 4 клиентами за столиком внутри, и 6 – на улице. В мае также планируется восстановить публичные мероприятия на улице.

Кипр начнет ослаблять карантин с 4 мая. Первыми возобновят работу предприятия строительной и смежных отраслей. При этом крупные торговые центры и магазины будут оставаться закрытыми. Также будет продолжаться комендантский час в ночное время.

Греция, в которой также действует ночной комендантский час, планирует снять некоторые ограничения в начале туристического сезона. В частности, с 14 мая она открывает границы для иностранных туристов с прививкой или отрицательным ПЦР-тестом. Также в мае власти собираются разрешить работу ресторанов. Но все это возможно, только если картина с больными не ухудшится.

Европейцы протестуют

За последние два месяца в разных странах Европы состоялись антикарантинные протесты. На юге Швейцарии несколько сотен молодых людей вышли протестовать против ограничений. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы успокоить митингующих.

В конце марта во Франции 6500 человек вышли на улицы Марселя праздновать карнавал. Как и в Швейцарии, протестовала молодежь, которая «сыта по горло жизнью в локдауне». Полицейские разгоняли нарушителей слезоточивым газом. Десятки человек получили штрафы в 135 евро за нарушение масочного режима.

Несколько антикарантинных акций состоялось также в немецком Штутгарте. Всего, по данным социологических исследований, почти половина немцев (46%) выступает против введения комендантского часа.

Между тем в Украине большинство граждан – 65% – поддерживает «жесткий карантин», а 33% – не поддерживают. При этом 77% выступают за закрытие ресторанов и кафе в рамках «жесткого карантина», 63% – за закрытие школ, а 50% – за закрытие детсадов.

Эксперты отмечают, что очевидным мерилом эффективности локдаунив является уменьшение количества больных. Однако это зависит от очень многих факторов, не последним из которых является доверие к действиям власти и соблюдение всех ограничений.