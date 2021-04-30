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Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»
До Всесвітнього тижня імунізації 2021, який відзначається у цьому році з 24 по 30 квітня, ГО «Батьки за вакцинацію» видала дитячу книжку «Казка про те, як стати супергероєм».
Книжка знайомить читача з Принцесою Вакциною, а також в зрозумілій формі пояснює, чому потрібні щеплення. Казка розрахована на дітей, батьків, вчителів, вихователів, лікарів та медичних сестер. В книзі також є цікаві факти про вакцинацію та розмальовка.
Казку спеціально на прохання ГО «Батьки за вакцинацію» написала засновниця проєкту для батьків МамаWOW, письменниця та двічі мама Наталія Рибачик.
"Мовою казки з дітьми можна говорити на складні, але надзвичайно важливі теми. Діти - це майбутнє нашої країни. І дуже хочеться, щоб вони були здоровими та щасливими", - говорить Наталія Рибачик.
Федір Лапій батько, лікар фахівець з вакцинації, голова Правління ГО “Батьки за вакцинацію” впевнений: “Вустами дитини говорить правда. І хоча це й казка, але в ній так легко впізнати сьогодення. З самого дитинства казки нас вчать, як потрібно правильно вчиняти”.
“Наші діти мають право на захист. І лише ми, батьки, можемо забезпечити виконання цих прав”, - говорить Тимофій Бадіков, засновник ГО “Батьки за вакцинацію”.
“Ця казка, як історія з нашого теперішнього життя. І дорослим варто зробити все, щоб це теперішнє життя знову перетворилася лише на казку”, – підтримує Ірина Андріяш, співзасновниця ГО “Батьки за вакцинацію”.
Ідея про те, щоб героями казки стали корівки та бички, належить Федору Івановичу Лапію, голові ГО "Батьки за вакцинацію". З латинської вакцини – «vaccinae» – перекладається як «коров`ячий», тому що саме корови надихнули вченого Едуарда Дженнера на ефективну боротьбу з натуральною віспою.
Наразі книга буде безкоштовно розповсюджуватися по всій території України завдяки потужній мережі соціальної ініціативи «Агенти змін з вакцинації» (агенти змін представлені у 16 регіонах України). Друк казки став можливим завдяки компанії GLEWDOR.
Кожен з нас своїми діями та правильним вибором робить маленький крок до здорового майбутнього нашої країни.
ДОВІДКА
ГО «Батьки за вакцинацію»
Громадська організація “Батьки за вакцинацію” створена батьками, які хочуть отримувати оперативну та достовірну інформацію щодо наявності та якості вакцин в України. Організація працює з 2016 року. Головною метою Організації є попередження інфекційних хвороб через забезпечення загальної доступності імунізації.
Агенти змін з вакцинації
Агенти змін з вакцинації - це лікарі, батьки та представники ЗМІ, які були учасниками та студентами тренінгів з вакцинації і які проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення задля підвищення рівня освіченості щодо вакцинації в Україні.
Компанія GLEWDOR
ТОВ "Глюдор" - це український виробник та імпортер систем для транспртування та тимчасового зберігання термолабільних препаратів, а також компонентів крові на всіх рівнях "холодового ланцюга".
Анотація до книги «Казка про те, як стати супергероєм»:
Підступний Вірус загрожує жителям Землі. Принцеса Вакцина поспішає на допомогу діткам та дорослим. Вона поділиться з ними своєю суперсилою, яка допоможе протистояти Вірусу. Тепер діти дізнаються про важливість щеплення та стануть до лав супергероїв, щоб допомагати Принцесі Вакцині.
Теги: дети, книга, вакцинация, сказка
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