Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?

12.05.2021 14:00

Вакцинация от коронавируса– единственный путь выйти из карантина и вернуться к обычной жизни. К такому выводу пришли ученые разных стран, и Израиль уже показал успешный пример. К сожалению, в Украине много людей не готовы прививаться из-за различных страхов и мифов вокруг вакцинации. Как подтолкнуть родных к вакцинации, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Понять страхи

Страхи, связанные с прививкой против COVID-19, очень разнообразны и не всегда очевидны. Кто-то вообще против любых прививок, кто-то боится уколов, а кто-то – реакции тела на вакцину. Большинство украинцев, отмечают эксперты, беспокоит вопрос безопасности новых вакцин – их качество и надлежащее хранение.

Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», 41% украинцев не готовы привиться от коронавируса. Главными причинами отказа опрошенные назвали недоверие к вакцине и страх побочных эффектов. По словам экспертов, в Украине также есть большое предубеждение относительно страны происхождения вакцины. И этот страх уникальный, потому что ни жители ЕС, ни США или Канады этого не боятся.

Почти половина опрошенных (46%) считают, что есть лучшие способы повысить иммунитет, чем прививки. Треть также считает, что тем, кто переболел коронавирусом, не нужно вакцинироваться. Однако такое мнение ложное, отмечают медики. Ведь гарантированную защиту обеспечивает только вакцинация.

Распознать фейки о вакцинации

Большинство украинцев боится вакцинации, так как не знает правды о ней. Ежедневно в интернете распространяется невероятное количество фейков о коронавирусе и вакцинации. Некоторые из них являются сугубо внутренними, другие – глобальными, то есть одинаковыми в разных уголках мира. Их распространяют как реальные антивакцинаторы, так и армии ботов. Например, в марте Служба безопасности Украины заблокировала работу одной из таких ботоферм.

Латвийская медиа-экспертка Ника Алексеева отмечает, что все эти фейки основываются на трех нарративах: «Первый – что коронавирусная болезнь не такая уж опасная, а все ужасы нам рассказывают, чтобы нас контролировать. Однако статистика заболеваемости и смертности доказывает обратное. Второй – вакцины опасны для человеческого организма. Как правило, в качестве доказательства приводят истории о побочных эффектах, которые распространяются в СМИ. Однако побочные эффекты для вакцин – это нормально, вред от них все равно намного меньше, чем от коронавирусной болезни. Третий – мы не должны слушать медиков и ученых, потому что они работают на фармацевтические корпорации».

При этом все фейки апеллируют к эмоциям, а не фактам. Поэтому не стоит им поддаваться, а лучше проверять всю информацию в надежных источниках. На сайте Министерства здравоохранения подробно описывается и опровергается каждый из мифов о вакцинации. Например, о смерти после вакцинации от COVID-19, заражение коронавирусом во время прививки, возникновения рассеянного склероза или бесплодия у женщин и тому подобное.

Найти надежных авторитетов

Если ваши близкие попали под воздействиефейков о COVID-19, то специалисты советуют сохранять спокойствие и пытаться постепенно развеять их сомнения. Важно не конфликтовать, ведь так можно достичь только противоположного результата.

Прежде всего нужно найти корень предубеждений и страхов о вакцинации. Какие они бывают, мы писали выше. Поняв, что лежит в основе нежелания прививаться, можно сформировать эффективную тактику убеждения.

«Дискутировать нужно, выслушав все аргументы вашего собеседника и подготовив собственные. Это могут быть примеры научных доказательств, статей, мирового опыта, международных рекомендаций, о которых вы можете просто рассказать или дать почитать. Также можно использовать примеры из опыта тех, кто имеет авторитетное мнение для собеседника, а еще примеры из опыта близких», – советует Анна Суходольская, руководитель социальных и поведенческих коммуникаций ЮНИСЕФ в Украине.

Если родные приводят в пример врачей, которые отказываются прививаться и соблюдать карантин, следует найти авторитетного медика, который выступает за прививки. Это может быть ваш семейный врач или специалист, который помог вам ранее, или же другой известный врач доказательной медицины.

Если кто-то искренне верит в мифы о вакцинации, то необходимо шаг за шагом разрушить их вместе. Кроме того, стоит показать родным, где искать правдивую информацию: на сайтах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и других официальных платформах. Хорошо составить список ресурсов, которым нельзя доверять.

Еще один способ, о котором рассказывает Анна Суходольская, это – объяснить риски болезни и противопоставить их преимуществам прививки. Можно вспомнить случаи людей, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких или умерли от коронавирусных осложнений.

Хороший путь убедить кого-то – собственный пример. Когда вы четко обоснуйте, почему хотите прививаться, то сможете лучше повлиять на мнение близких. Возможно, вы или ваши знакомые уже успешно получили прививки.

Эксперты обращают внимание также на социальный фактор. Некоторым людям важно сделать «как все», поэтому на них может повлиять информация о том, сколько человек получили прививки в их городе или районе.

Специалисты отмечают, что все страхи вакцинации так или иначе возникают от недостатка достоверной информации. Работать с ними нужно постепенно, терпеливо ища правильные слова и аргументы.