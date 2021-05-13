Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”

13.05.2021 18:00

Grandsport.by - белорусская компания, которая своим стартом заявила о больших намерениях внести вклад в развитие белорусского спорта. А теперь, непосредственно, компания начинает свои первые шаги в этой сфере.

Grandsport.by подписали договор о сотрудничестве с Белорусской ассоциацией мини-футбола (Футзал). И теперь начиная с плей-офф 2021 года компания присоединяется к футзальной семье.

Большое количество людей занимаются мини-футболом в Беларуси. Это делает этот вид спорта одним из самых популярных командных игр страны. Более 100 000 насчитывается профессионалов и любителей занимающихся мини-футболом.

Почетное место в рамках Лиги Чемпионов УЕФА занимают клубные команды Беларуси, а сборная страны находится в одном шаге от попадания в финальную часть Чемпионата Европы. Все матчи высшей лиги и не только, можно посмотреть на телевидении или в интернете с профессиональными комментариями. А остроты эмоций к просмотру придаст возможность неплохо заработать на удачной ставке с Grandsport.by.

Напомним, что компания Grandsport.by занимается не только ставками, но и также предлагает свои пользователям различные азартные игры а предложения онлайн-казино в Grandcasino. Казино предлагает хорошие фриспины, акции и бонусы, а также 3-недельный турнир. На портале “Рейтинг Казино” эксперты составили обзор grand казино by.