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Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”
Grandsport.by - белорусская компания, которая своим стартом заявила о больших намерениях внести вклад в развитие белорусского спорта. А теперь, непосредственно, компания начинает свои первые шаги в этой сфере.
Grandsport.by подписали договор о сотрудничестве с Белорусской ассоциацией мини-футбола (Футзал). И теперь начиная с плей-офф 2021 года компания присоединяется к футзальной семье.
Большое количество людей занимаются мини-футболом в Беларуси. Это делает этот вид спорта одним из самых популярных командных игр страны. Более 100 000 насчитывается профессионалов и любителей занимающихся мини-футболом.
Почетное место в рамках Лиги Чемпионов УЕФА занимают клубные команды Беларуси, а сборная страны находится в одном шаге от попадания в финальную часть Чемпионата Европы. Все матчи высшей лиги и не только, можно посмотреть на телевидении или в интернете с профессиональными комментариями. А остроты эмоций к просмотру придаст возможность неплохо заработать на удачной ставке с Grandsport.by.
Напомним, что компания Grandsport.by занимается не только ставками, но и также предлагает свои пользователям различные азартные игры а предложения онлайн-казино в Grandcasino. Казино предлагает хорошие фриспины, акции и бонусы, а также 3-недельный турнир. На портале “Рейтинг Казино” эксперты составили обзор grand казино by.
Теги: Беларусь, казино, онлайн игра, ставки, мини-футбол
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- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
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- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
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