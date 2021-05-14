«Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?

14.05.2021 17:00

Украина постепенно становится цифровым государством. С каждым годом появляется все больше электронных документов и государственных сервисов онлайн. Очередной шаг к цифровизации – это электронное судопроизводство. В конце апреля Верховная Рада приняла законопроект, который получил неформальное название «О суде в смартфоне». Что он предполагает и когда заработает, узнавали наши эксперты.

Суд без бумажной волокиты

Прежде всего принятый закон уравнивает правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе. Документ дает старт поэтапному внедрению Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы «Электронный суд». Должно быть создано специальное приложение в рамках которого можно будет подавать, хранить и обмениваться материалами в судебных процессах.

По новым правилам, суд сможет в электронном виде направлять сторонам судебные вызовы и сообщения, а также решения по делу. Стороны смогут дистанционно ознакомиться с материалами, платить судебные сборы, подавать апелляционные, кассационные жалобы.

По мнению авторов закона, такая электронная система значительно облегчит взаимодействие суда и сторон обвинения и защиты. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, цифровизация устранит споры между защитой и обвинением по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства, и порядка ознакомления с ними.

«О «войнах» между отдельными судами и органами досудебного расследования по поводу того, кто кому должен передать материалы дела, в Украине слышал, наверное, каждый. Это и трата времени прокуроров, следователей и работников органов дознания на прием и передачу дел, а также на ожидание в очередях и приемных. Это и злоупотребления с предоставлением и получением материалов производства для ознакомления», – объясняет министр.

Кроме того, закон предусматривает, что участники процесса смогут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. По заявлению кого-либо из участников дела или по инициативе суда можно будет фиксировать заседание на камеру.

Представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский обращает внимание на антикоррупционную составляющую закона: «Это исчезновение коррупционных рисков в общении с судом, когда человек общается дистанционно, то минимизируется фактор личного контакта между заинтересованной стороной и сотрудником суда, минимизируются возможности для договоренностей».

Не новая, но полезная идея

Эксперты соглашаются, что электронный документооборот в судебных процессах – это очень позитивная идея, как и принятие закона, который позволит полноценно запустить систему. При этом «Суд в смартфоне» не является новой идеей. Закон прописывает поэтапное внедрение давно изобретенного «Электронного суда». Дело в том, что с 2018 года в Украине в тестовом режиме уже работает платформа «Электронный суд», которая является составной частью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. На этом сайте есть много анонсированных новшеств «Суда в смартфоне».

По словам эксперта по вопросам правовой политики Максима Костецкого, уже сейчас участники судебных процессов направляют документы электронным способом, а судебные повестки присылают сообщениями или по электронной почте, при необходимости используют видеоконференции. Главное отличие, что теперь это все будет регулироваться отдельным законом, а также появится приложение.

Заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Сергей Чорнуцкий поясняет: «Будет разработано мобильное приложение к «Электронному суду», которое можно будет скачать в смартфон. Также сейчас есть проблемы в правовом обеспечении функционирования платформы. Мы хотим их устранить».

И действительно, по словам адвоката Владимира Пищиды, сейчас система работает несовершенно и часто даже усложняет процесс: «Когда подается судебное заявление в электронном виде, оно долго остается без движения, судьи ссылаются на абсурдные нормы и не принимают документы в электронном виде, приходится делать все повторно еще на бумаге».

После вступления нового закона в силу таких ситуаций уже быть не должно. Суды будут обязаны признавать электронные документы, а стороны смогут не тратиться на лишние бумаги.