Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?

22.05.2021 17:00

Заканчивается учебный год, а вместе с ним уходит целая эпоха нездорового питания в школах. Когда дети вернутся за парты в сентябре, их будут ждать совершенно новые блюда и порции. Какие продукты исчезнут со школьных столовых, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Что не так со школьным питанием сейчас?

Проблемы школьного питания общеизвестны. Это слишком соленая, сладкая или жирная пища, устаревшее и часто невкусное меню, вредные снеки в буфетах. По статистике Госпродпотребслужбы, почти в каждом четвертом школьном меню есть нарушение норм здорового питания. С 3500 проверенных более 800 не соответствовали нормам.

Так же оставляет желать лучшего состояние пищеблоков в школах. В каждом втором заведении среднего образования есть нарушения, связанные с недостаточным количеством оборудования или ненадлежащим водоснабжением. Досадная ситуация и с условиями хранения продуктов. С начала 2021 года в ходе проверок в учреждениях образования изъяли 2471 кг опасной продукции: 2084 кг мяса и мясопродуктов, 226 кг молока и молокопродуктов, 85 кг овощей, фруктов и зерновых и 76 кг рыбы и рыбопродуктов.

Чтобы ситуация улучшилась, уже больше года над реформой школьного питания работают специалисты Министерства образования и науки (МОН), Госпродпотребслужбы(ГППС), Министерства здравоохранения (Миздрава) и команда первой леди Елены Зеленской. Увидеть изменения можно будет уже с нового учебного года.

Каких продуктов станет больше?

Первым этапом реформы школьного питания стало обновление нормативной базы. Так, с начала года в Украине действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования.

«Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года– новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года», –объясняет глава ГППС Владислава Магалецкая.

Новые правила должны сделать школьное питание более сбалансированным и полезным. В регламенте прописано, какие именно продукты и в каком количестве должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся, в частности, злаковые, овощи, фрукты и ягоды.

Все школьные учреждения с 1 сентября 2021 годаобязаны соблюдать новые правила организации питания. В частности, в школьных меню должно увеличиться количество молочных продуктов. Это должна быть одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор. Также должно увеличиться количество мяса, чтобы в течение недели обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей. При этом уменьшится количество хлеба на один прием пищи с 60-80 г до 30-50 г.

Особое внимание на количестве потребленного сахара и соли. По новым стандартам, количество сахара не должна превышать норму в 7,5 г на один прием пищи. При этом в рационе школьников должно увеличиться количество фруктов до 100 г.

Станет ливкуснее?

По словам инициатора реформы Елены Зеленская, на основе всех этих требований уже скоро будет представлено обновленное меню для школ. Над его разработкой работают лучшие специалисты в области питания и детские врачи – эндокринологи и диетологи. После презентации каждая школа получит меню и утвердит его, с ним смогут ознакомиться родителей учеников.

Эксперты уверены, что благодаря новым правилам школьные обеды можно сделать не только здоровыми, но и вкусными. По словам известного кулинара Евгения Клопотенка, причастного к формированию меню, школьное питание до сих пор не удавалось изменить именно из-за устаревших стандартов.

«Правительство приняло новые нормы организации питания в школах и детсадах. Из важного: позволили специи. Это не о красном перце, а о куркуме и ароматных травах. Теперь их можно добавлять в еду. Для меня это очень важная история, за которую я топил в течение многих лет. Потому что дети не заслуживают серую и пресную пищу», –отмечает известный повар.

Здоровое меню должно дополнить уже существующие ограничения по продаже сладостей, газированных напитков и соленых снеков в школьных буфетах.

Конечно, воплощение реформы в жизнь во многом зависит от администраций школ и поваров на местах. Чтобы школьное питание менялось реально, а не формально, за этимбудут следить специалисты Госпродпотребслужбы. Так же рычаги влияния остаются у родителей, которые, зная о новых правилах, могут обращаться с вопросами к директорам или на «горячую линию» ГППС.