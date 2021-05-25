Вакцинация работников образования: что нужно знать?

25.05.2021 17:00

Вакцинация работников образования от коронавируса– одно из приоритетных направлений борьбы с пандемией. Ведь учителя и воспитатели ежедневно тесно общаются с большим количеством людей, рискуя подхватить и распространить болезнь. Чтобы процесс обучения был безопасным, педагогов необходимо прививать как можно быстрее – до 1 сентября. Это защитит здоровье как учителей, так и учеников или студентов. Подробно о вакцинации педагогов узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Кого вакцинируют?

По информации Министерства здравоохранения, привиться от COVID-19 смогут работники всех учебных заведений, независимо от уровня или типа подчинения. Это могут быть сотрудники детских садов, общеобразовательных школ, творческих и спортивных кружков, колледжей и академий, университетов и тому подобное.

«Защита педагогов от COVID-19 является одним из приоритетов. Ведь учителя и преподаватели постоянно контактируют с большим количеством учеников и подвергаются опасности заболеть коронавирусной болезнью. Именно поэтому они определены Дорожной картой среди приоритетных групп вакцинации от COVID-19», – прокомментировал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Стоит заметить, что вакцинация от коронавируса добровольная и бесплатная. Никто не может заставить учителей делать прививки, однако Минздрав подчеркивает, что именно вакцинация является единственным надежным способом защититься от коронавируса или тяжелого течения болезни.

Какую вакцину использовать?

Как отмечают в Минздраве, для привития педагогов от COVID-19 будут использовать вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Украина получила 122 850 доз этой вакцины 18 мая в рамках глобальной инициативы COVAX. Для педагогов медики зарезервировали 378 000 доз Comirnaty. Этой вакцины хватит, чтобы дважды привить 189000 работников сферы образования.

Остальных педагогов, по словам представителей Минздрава, будут прививать другой вакциной, которая поступит в Украину.

Стоит заметить, что часть педагогов уже получила прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac. Речь идет о работниках образовательных учреждений, вовлеченных в проведение внешнего независимого оценивания.

Как записаться?

Министерство здравоохранения разработало специальный алгоритм для записи педагогов на вакцинацию. Он имеет определенные отличия в зависимости от типа заведения, однако первый шаг везде одинаков. Прежде всего работник образовательного учреждения должен заявить о своем желании руководству. Именно руководители школ, садов, училищ или университетов формируют списки желающих вакцинироваться.

Далее руководители учреждений передают списки соответствующим отделам образования. Из садов, школ и внешкольных учебных заведений – в местные управления образования, а они – в областные. Из профтехлибо профессиональных заведений – сразу в областные управления образования.

Далее управления образования и науки областных госадминистраций передают списки желающих вакцинироваться в департамент здравоохранения этих ОГА. Сразу в областной департамент здравоохранения обращаются руководители вузов.

В каждой области есть региональный координатор по вакцинации, который будет заниматься организацией привития педагогов.

Важно отметить, что педагоги могут добавить себя в список до приезда бригады вакцинации. В таком случае руководитель учреждения должен передать уточненные списки таким же путем. Если же кто-то из педагогов изъявил желание вакцинироваться после первого приезда мобильной бригады, то может договориться об этом индивидуально с региональным координатором по вакцинации.

Когда начинается вакцинация?

Вакцинация части педагогов уже началась. Учителя, которые будут работать на ВНО, уже получили первые прививки от COVID-19. А масштабная кампания по вакцинации работников образования ожидается уже с 24 мая.

По информации Центра общественного здоровья МЗ, вакцинация педагогов будет происходить мобильными бригадами по иммунизации, которые будут приезжать в каждое образовательное учреждение. Конкретную дату и время вакцинации сообщат региональные координаторы руководителям этих учреждений. Поэтому вакцинация будет происходить организованно и в одно время.

Врачи отмечают, что чрезвычайно важно защитить учителей от коронавируса. По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотты Сильвандер, «вакцинация учителей – ключевой момент в обеспечении качества и непрерывности обучения во время пандемии». Поэтому в случае каких-либо вопросов по вакцинации медики призывают педагогов обращаться на горячую линию Минздрава 0800 60 20 19 или же искать информацию на официальном сайте vaccination.covid19.gov.ua.