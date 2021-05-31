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Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода
Несмотря на то, что современный машинный перевод постоянно совершенствуется, он все еще уступает профессиональному переводу, выполненному человеком. Однако есть сервисы, которые предлагают интерпретацию исходного текста на любой другой язык, максимально сохраняя смысл. В их число входит Reverso, Linguatec, Pereklad.Online, Translate. Meta. Сравним их между собой, чтобы лучше понимать плюсы и нюансы каждого сервиса.
Сравнение популярных сервисов онлайн-перевода
Сайт Linguatec позволяет переводить короткие предложения и фразы. Профильным направлением является английский-русский (и наоборот). Кроме перевода сервис дает транскрипцию для правильного произношения. Это позволяет повысить качество интерпретируемого текста и правильно использовать его в контексте предложения.
Translate. Meta – это удобный и функциональный переводчик с русского на украинский. Он позволяет интерпретировать большие объемы материалов. Имеет массу преимуществ:
- имеет до 8-ми направлений перевода;
- может интерпретировать текст любой сложности и спецификации (поддерживается до 32 направлений);
- легко размещается на других сайтах;
- обладает онлайн-клавиатурой для ввода слова/фразы/предложения с помощью мышки или тачпада.
Сервис использует, как активные, так и пассивные словари. Точно подыскивает аналог для конкретной фразы и качественно переводит письменный материал.
Pereklad.Online и Reverso примерно схожи по функционалу. Способы интерпретировать большие объемы материалов. Имеют от 10-ти направления для перевода. Позволяют быстро скопировать полученный текст. Допускают минимум стилистических и смысловых ошибок.
Теги: язык, переводчик, онлайн
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- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"
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