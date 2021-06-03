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Какой бойлер поставить в частный дом?
Горячая вода – одна из тех потребностей, без которой жизнь даже в роскошных апартаментах превращается в «каменный век». Гарантом, что у вас дома будет горячая вода, независимо от графика ремонтных работ коммунальщиков и наличия центрального отопления, становится бойлер.
Для разных квартир и домов нужны разные бойлеры. Они, как правило, электрические и рассчитанные на сеть 220 вольт, но другие их параметры могут варьироваться.
• Бренд
• Объем
• Рабочая температура
• Размеры
• Управление
Одним из наиболее популярных считается бойлер Бош – техника известной немецкой марки. Также потребители часто выбирают бренды Ariston, Gorenje, Haier, хотя ассортимент производителей очень большой – в профильных магазинах бытовой техники их насчитывается несколько десятков.
Объем бойлера зависит от масштабов и периодичности потребления. Если вы используете горячую воду преимущественно для мытья рук и посуды, то можно устанавливать небольшой накопительный бойлер на 20 литров. Если же у вас большая семья, а горячая вода идет еще и на ванную, то в этом случае выбирают больший объем – 50-80, а может и 100 литров.
Большинство моделей нагревают воду до ощутимой температуры, способной вызвать ожог. Но и ограничительные настройки у большинства бойлеров тоже стоят – они нагревают жидкость до определенной отметки, а потом отключаются.
Объем и габариты техники находятся в прямой зависимости, так как наиболее громоздким элементом бойлера является бак. Как правило, этот бак круглой формы, но есть и прямоугольные модели. Отдельно отметим бойлеры для монтажа под раковинами или в нишах – это небольшие и плоские модели для скрытого монтажа.
Управлять бойлером просто. У недорогих моделей панель управления сводится к тумблеру, который включает технику и задает примерную температуру нагрева, а также к циферблату со стрелочкой, которая указывает уровень нагрева. У моделей подороже, особенно от именитых брендов вроде Бош, управление более функциональное и точное – здесь есть и дисплеи, и кнопки, которые дают возможность выставить точную температуру и следить за ее нагревом в реальном времени.
Оптимальным местом для монтажа бойлера считается комната с наибольшим потреблением горячей воды или в непосредственной близости к ней – около кухни и ванной. Кроме бойлера, который нагревает воду и выполняет роль термоса, в больших домах оправдан дополнительный монтаж баков, которые просто сохраняют температуру воды – их ставят в отдаленных от бойлера комнатах. Либо устанавливают сразу несколько бойлеров по всему дому с учетом максимальной нагрузки на проводку.
Теги: дом, бренд, выбор
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