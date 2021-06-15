Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?

15.06.2021 17:00

Уже два года чиновники всех уровней провозглашают, что Украина строит «государство в смартфоне» и идет к отказу от бумажных документов. В то же время владельцы ID-карточек до сих пор вынуждены носить с собой лист бумаги с регистрацией места жительства. И это только для того, чтобы подтвердить свою прописку. Если ее нужно изменить, то начинается новый квест, который может затянуться на дни и даже недели. Чтобы избавить украинцев от лишней бюрократии, Минцифры планирует сделать прописку электронной. Для этого в Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект, а на портале «Дия» запустили тестовую услугу. Когда украинцы перестанут зависеть от справок и штампов в паспорте, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Декларативная прописка

По словам авторов законопроекта об электронной прописке, его главная цель – сделать прописку декларативной, то есть отвязать от многих жизненных ситуаций, где она не нужна. Например, независимо от места работы или проживания подавать заявление о назначении и получения пенсии или пособия на ребенка; не идти в военкомат при смене места жительства и тому подобное. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после принятия закона проверка места жительства будет проходить в онлайн-системе и больше не потребует кучи справок.

«Мы перекладываем хранения этих данных с украинцев на онлайн-систему. Это абсурд, когда государство требует от тебя документ, которым само же и владеет. Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут», – отмечает министр.

В правительстве говорят, что до сих пор преградой к цифровизации прописки были несинхронизированные электронные реестры. Федоров объясняет: «Главная проблема в отсутствии взаимодействия данных реестров территориальных общин между собой и демографическим реестром. Общее их количество в стране – более 7 тысяч, большинство из них до сих пор обмениваются данными с помощью бумажных документов. К тому же абсолютное большинство этих данных не имеют уникальных идентификаторов, поэтому точно определить жителя не всегда возможно».

Чтобы электронная прописка стала возможной, правительство уже утвердило обновленный порядок регистрации места жительства, которым предусматривается ведение реестров территориальных общин в электронной форме. Все реестры различных общин должны подключить к центральной IT-системе.

По замыслу чиновников, после полноценного запуска системы каждый украинец в несколько кликов в смартфоне или на портале сможет зарегистрировать адрес, по которому фактически проживает. Сейчас услуга уже доступна в тестовом режиме в Киеве, Луцке, Виннице, Харькове, Киеве. Планируется, что по всей стране она заработает уже к концу 2021 года.

Е-прописка в «Дии»

Чтобы сменить место жительства, нужно зайти в свой кабинет на портале или в приложении «Дия», заполнить заявление, поставить свою электронную подпись. Для получения услуги нужны документы, подтверждающие право на проживание (свидетельство о праве собственности, договор найма), заявление о снятии с регистрации места проживания, военный билет или удостоверение о приписке. В отдельных случаях могут потребоваться документы о прохождении службы в воинской части, пребывание в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты лица.

Зарегистрироваться онлайн можно как в собственном, так и в арендованном помещении. В первом случае регистрация произойдет автоматически, в другом – нужно получить согласие собственника или совладельца жилья. Арендодатель должен подтвердить регистрацию своей электронной подписью. Для этого ему на электронную почту или в приложение придет ссылка-подтверждение.

Также нужно оплатить 55 грн административного сбора и прикрепить квитанцию. Далее все данные будут переданы в обработку регистратору соответствующего органа местного самоуправления. Срок предоставления услуги – один рабочий день.

Для успешной регистрации жилье должно быть в реестре недвижимого имущества, оно не должно находиться в ипотеке или доверительной собственности. Эксперты надеются, что тестовый период позволит украинцам, государственным учреждениям и органам местного самоуправления привыкнуть к новой услуге.

«Пока финансирование на приобретение, установку «считывателей» не дойдет до последнего райцентра, то будут возникать вопросы. Другой вопрос – человеческий фактор – многие не желают что-то новое делать, а работать по старым, наработанным схемам, просто – нежелание разобраться с новой системой, пройти дополнительное обучение. Это – переходный этап, как и в любых изменений, такая ситуация будет определенное время. Однако, думаю, со временем будет все больше взаимодействия», – подчеркивает заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Алексей Позняк.

В тестовых регионах украинцы уже могут попробовать новую услугу и оценить преимущества цифрового формата, остальным гражданам советуют следить за обновлениями.