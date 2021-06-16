Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?

16.06.2021 09:00

Чемпионат Европы – главное футбольное событие этого лета. Миллионы зрителей по всему миру с 11 июня по 11 июля почти каждый день могут наблюдать за топовыми матчами между сборными. И, конечно, многим из них хочется сделать просмотр еще интересней, поставив деньги на исход поединка.

В букмекерских компаниях работают целые команды аналитиков, из-за чего коэффициент на тот или иной исход почти всегда равнозначен риску, на который идет игрок. Однако есть такие ставки, которые называются валуйными (value). Подробную информацию об этом типе ставок можно найти по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/wiki/valujny-j-koe-ffitsient-kak-iskat-vy-godu-na-stavkah/, но если говорить проще, то валуй – это ставка с завышенным коэффициентом по мнению самого игрока. Например, 13 июня в рамках группы C встречались сборные Австрии и Северной Македонии. Австрийцы – 23-я команда рейтинга ФИФА, вышли на Евро со второго места в группе, в которой, между прочим, была и Северная Македония, занявшая третью строчку. Что касается балканцев, то, несмотря на слова ветерана Горана Пандева о том, что его команда намерена одержать на турнире несколько побед, то сборная Северной Македонии – коллектив с самой низкой позицией в рейтинге ФИФА (62) среди всех участников Евро-2020, а на сам турнир македонцы прошли лишь благодаря голу все того же Пандева в стыках с Грузией.

То есть для некоторых игроков коэффициент 1.75 на победу австрийцев мог показаться валуйным, и они оказались правы – австрийцы без особых проблем обыграли соперников со счетом 3:1 несмотря на гол 37-летнего Пандева.

По сути выходит, что валуй – это перевес над линией, или ценная ставка для игрока, ведь перед бетторами стоит задача гарантировать себе прибыль именно за счет этого самого перевеса в то время, как у букмекеров есть гарантированный заработок в виде маржи.

Не стоит забывать и про то, что валуи искать гораздо проще будет в чемпионатах, которые не относятся к категории «топ». Ведь именно к последним букмекеры относятся наиболее внимательно из-за того, что именно в топовых лигах самые большие потоки денег и там ошибаться очень опасно для букмекера. А к смолмаркетам внимания куда меньше со стороны букмекеров, и опытным игрокам там куда проще находить для себя перевес над линией.



