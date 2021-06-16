Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?

16.06.2021 12:00

Прошлым летом в Украине заработал рынок газа для населения. Это означает, что потребитель получил право свободно менять поставщика газа в зависимости от цены и сервиса. Но до сих пор эта услуга не была очень популярной. Ведь с января по май 2021 года действовала установленная правительством предельная цена на газ, которая была значительно ниже рыночной. Сейчас ограничение цен правительством закончилось, и газоснабжающие компании обнародовали свои актуальные тарифы. Как выбрать самое выгодное предложение и при необходимости сменить поставщика, узнавалЦентр общественного мониторинга и контроля.

Какие бывают тарифы?

В мае в Украине заработал годовой газовый тариф, то есть фиксированная цена на газ, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение года газовым компаниям запрещено повышать цены, но они могут их пересматривать в сторону уменьшения. В правительстве говорят, что новые правила призваны защитить украинцев от сезонных колебаний цен.

Сейчас все потребители голубого топлива автоматически переведены на годовой тариф. Однако это не означает, что украинцев лишили права выбора. Большинство газоснабжающих компаний предлагают также месячные и даже декадные тарифы. По желанию потребитель может переоформить договор или изменить поставщика.

«Решение регулятора никоим образом не мешает смене поставщика с другим коммерческим предложением. После перехода с годового продукта на другое предложение или после смены поставщика потребитель может вернуться на любой другой продукт поставщика или на тот же годовой продукт, или на месячный», – объясняет член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

В целом годовые тарифы варьируются от 7,8 до 13,5 гривен за кубометр. Тем временем месячные предложения на июньколеблются от 7,8 до 11,8 гривен за кубометр. Ознакомиться с полным перечнем поставщиков можно на сайте «ГазПравда», который мониторит актуальные цены или с помощью сервиса «Газотека», который сравнивает предложения. Также можно загрузить мобильное приложение EnergyOnline.

Важно знать, что, кроме стоимости самого газа, потребители должны также платить за его доставку. Плату за транспортировку собирают операторы газораспределительной системы – так называемые облгазы. Каждый из них тоже имеет свой тариф. Изменить компанию, которая транспортирует газ, нельзя.

Как изменить поставщика?

Для начала нужно выбрать нового поставщика. Его можно найти на сайтах с ценами, поискать в интернете или соцсетях. Эксперты говорят, что поставщики сейчас очень активны и сами пытаются найти потребителей, поэтому советуют обращать внимание на рекламные предложения в почтовых ящиках и газетах.

Далее следует подать заявление-присоединение к новому поставщику. Его можно заполнить на сайте или прислать на электронную почту компании. Для заполнения заявления может понадобиться EIC-код – персональный газовый номер объекта газоснабжения. Его можно найти в старом договоре по поставкам газа или в счете за распределение газа.

Кроме заявления, нужно подать паспортные данные, идентификационный код, документ, удостоверяющий право собственности или аренды жилья, последний счет за газ. Важно знать, что поставщик может потребовать дополнительные документы, точный перечень должен быть определен на сайте компании.

Далее остается ожидать подтверждения о переходе. Ответ от нового поставщика должен поступить в течение 21 дня. Компания письменно сообщит дату, с которой начнет поставки газа.

Также следует получить и оплатить финальный счет от предыдущего поставщика. Специально разрывать старый договор не придется. Он будет аннулирован автоматически после заключения нового.

В общем процедура несложная и доступна онлайн. Многие компании создают собственные инструкции по изменению поставщика. Например, на сайте «Нафтогаза» можно посмотреть обучающее видео, как быстро заполнить форму заявки.

Сменить поставщика газа могут жители и частных, и многоквартирных домов. Эксперты уточняют, что получатели субсидий и льгот также беспрепятственно могут менять компанию. Более того, для льготников действует упрощенная процедура. При смене поставщика потребитель указывает, что он получает субсидию или льготу, а поставщик передает органам соцзащиты данные о клиентах льготной категории и цены до 20-го числа каждого месяца. Потребителю не нужно самостоятельно обращаться в органы соцзащиты.

Рынок газа, который только формируется в Украине, создает новые возможности как для компаний, так и для потребителей. Соревнуясь за внимание украинцев, газопоставщики заинтересованы снижать цены и улучшать сервис. Ведь зачем платить больше, если можно просто сменить поставщика.