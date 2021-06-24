На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-19

24.06.2021 17:00

С начала вакцинации против COVID-19 прививки получили уже более 1,6 млн украинцев. Среди вакцинированных – пожилые люди, медики, военные, пожарные, пограничники и другие. Больше всего привитых в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Как чувствуют себя вакцинированные и что думают о вакцинации от коронавируса? Центр общественного мониторинга и контроля собрал 3 истории украинцев, которые привились от COVID-19.

«Хочется уже очень свободы», Андрей Прудивус, заведующий амбулаторией

Андрей Прудивус работает семейным врачом, а также заведует амбулаторией №5 в Краматорске. Он не болел на коронавирус, но почти ежедневно сталкивается с инфицированными. Врач вакцинировался против COVID-19 двумя дозами вакцины AstraZeneca: индийской Covishield и южнокорейской AstraZeneca-SKBio.

«AstraZeneca-SKBio и Covishield/AstraZeneca– это одна и та же вакцина, просто другие производители, – отметил Андрей Прудивус. – После введения первой и второй дозы чувствую себя очень хорошо. Даже лучше, чем до вакцинации».

По его словам, собственный пример врачей поощряет других вакцинироваться. И сейчас гораздо больше людей идут на прививку.

«Я региональный тренер Всемирной организации здравоохранения по иммунизации от COVID-19. И когда меня спрашивают, что даст вакцинация, то я отвечаю: в любом случае, это ваш иммунитет. И также говорю, что хочется уже очень свободы», – отметил Андрей Прудивус.

«После второй дозы никаких реакций не было», учительница Юлия Шелехова

Одесская учительница Юлия Шелехова призывает всех вакцинироваться против коронавируса. Она уже получила две дозы вакцины AstraZeneca.

«В начале весны я вакцинировался остаточной дозой. 31 мая получила вторую дозу вакцины. Знала, что у меня были антитела, болела бессимптомно. Но решила все равно прививаться. После введения первой дозы у меня поднялась температура до 37,5 °C и была небольшая ломота в теле. Это быстро прошло. После второй дозы никаких реакций не было», – рассказала педагог.

По словам Юлии Шелеховой, к вакцинации ее подтолкнули разговоры и консультации с врачами, которые уже получили прививки. Юлия Шелехова поясняет: «Моя основная мотивация сделать прививку была та, что я работаю в школе и контактирую с большим количеством людей».

О своем опыте вакцинации учительница рассказала своим ученикам, а также их родителям. Она надеется, что ее пример также кого-то вдохновит.

«Всегда стараюсь привлечь как можно больше людей к вакцинации», семейный врач Тарас Коваль

Семейный врач из Бахмута Тарас Коваль уже полностью привился против COVID-19. Первую дозу получил 1 марта, а вторую – в начале июня.

«После введения первой дозы была температура, озноб, дискомфорт в месте введения. Я знал, что это нормально, и понимал, что не будет ничего такого, с чем я не смогу справиться. На второй день после вакцинации я вышел на работу. Самочувствие было неидеальным, но достаточно хорошым, чтобы выполнять свои функции, – рассказал мужчина. – После введения второй дозы был только дискомфорт в месте введения, который почти не беспокоил».

Ранее Тарас Коваль работал в международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», поэтому очень хорошо понимает важность вакцинации.

«Я всегда стараюсь привлечь как можно больше людей к вакцинации – и пациентов, и тех, с кем общаюсь повседневно. Важно делать прививки, как и те, которые рекомендованы национальным календарем, так и прививки, которые дополнительно рекомендуются ведущими специалистами, включая и от коронавирусной болезни», – отметил Тарас Коваль.

Вторая доза вакцины– обязательна

В Министерстве здравоохранения обращают внимание, что вторая доза является обязательной для полной вакцинации против COVID-19. Каждый, кто получил первую дозу, гарантированно получит и вторую. Причем вторую прививку сделают там, где происходила первая. Это касается и тех людей, которые вакцинировались остаточными дозами, и тех, кто получил прививку в центрах массовой вакцинации или кабинетах прививок. На прививку второй дозой медики пригласят телефонным звонком.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) обращает внимание, что противоковидные вакцины разных типов не являются взаимозаменяемыми. Это означает, что нельзя получить первую дозу вакцины AstraZeneca/Covishield, а вторую дозу –Pfizer-Biontech или CoronaVac/Sinovac. Эти препараты имеют разный состав и принципы работы, объясняют эксперты.

В то же время можно делать прививки одной вакциной различных производителей. Например, векторная вакцина AstraZeneca производства Индии и Южной Кореи работает одинаково. Поэтому первую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca/Covishield, а вторую– вакциной AstraZeneca-SKBio.

НТГЭИ напоминает, что вторую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer желательно получить через 21-28 дней, вакцины CoronaVac/Sinovac– через 28 дней, AstraZeneca (Covishield/SKBio) – через 84 дня после первой дозы. Если вакцинироваться в рекомендованный промежуток не удалось, следует сделать это при первой возможности. Сейчас медики не определили конечный поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19.

По всем вопросам вакцинации необходимо обращаться в контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 1219.