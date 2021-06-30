Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?

30.06.2021 13:00

CoronaVac– вакцина, которую сегодня чаще всего используют для прививки против COVID-19. На конец июня врачи ввели почти 465 тысяч доз этого препарата. В то же время многие украинцы ничего не знают об этой вакцине или распространяют различные мифы о CoronaVac. Центр общественного мониторинга и контроля узнал, кого и где прививают вакциной CoronaVac и каковы ее особенности.

CoronaVac– безопасная вакцина

По информации Министерства здравоохранения, вакцину CoronaVac разработала китайская биофармацевтическая компания SinovacBiotech. Препарат содержит в своем составе «убитый» антиген SARS-CoV-2, то есть неактивный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет к COVID-19.

Вакцина CoronaVac прошла клинические испытания, и 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила ее для экстренного применения. Международная организация подтвердила безопасность, эффективность и качество препарата.

«Результаты тестирования эффективности вакцины показали, что она предотвратила симптоматическом заболевания у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелое течение COVID-19 и госпитализации в 100% исследуемых», – отметили в ВОЗ.

Медики рекомендуют применять две дозы CoronaVac с интервалом в 14-28 дней.

Кто и где может получить прививку?

Прививание вакциной CoronaVac в Украине началось 14 апреля. Государство уже закупила 1,9 млн доз препарата и планирует подписать контакт на еще 5,325 млн доз.

Согласно данным Минздрава, эту вакцину используют в пунктах прививок для вакцинации лиц в возрасте 65+ лет. Также ею вакцинируют военных, патрульных, нацгвардейцев, работников прокуратуры, миграционной службы и тому подобное. Кроме того, CoronaVac используют для прививки маломобильных людей, работников санитарно-курортных учреждений, топливно-энергетического комплекса, а также участников зимних Олимпийских игр.

С конца мая вакцину CoronaVac также начали применять в центрах массовой вакцинации против COVID-19. Там прививки могут получить все граждане старше 18 лет, которые зарегистрировались в «Дии» и через контакт-центр МЗ.

Сейчас центры массовой вакцинации работают в г. Киеве и 15 областях: Днепропетровской (13 центров), Львовской (8 центров), Одесской (7 центров), Полтавской (5 центров), Херсонской (3 центра), Киевской (3 центра), Черновицкой (2 центра), Хмельницкой (2 центра), Тернопольской (1 центр), Ровенской (1 центр), Винницкой (1 центр), Кировоградской (1 центр), Житомирской (1 центр), Черкасской (1 центр) и Харьковской ( 1 центр). Появление таких центров зависит от инициативы местных властей.

Реакции и противопоказания к CoronaVac

После прививки вакциной CoronaVac может появиться боль в месте укола, головная боль и усталость. По словам медиков, это нормальные реакции, которые проходят через несколько дней. Они наблюдались у трети пациентов во время клинических испытаний. Более серьезные симптомы – маловероятны.

Исследование CoronaVac в Украине показывает очень малый процент побочных реакций. Данные Государственного экспертного центра МЗ Украины свидетельствуют, что побочные эффекты после введения CoronaVac наблюдались лишь в 0,02% случаев. Чаще всего – у женщин в возрасте 31-45 лет и мужчин в возрасте 61-72 года.

«Мы знаем состав препарата, знаем, чего от него ждать, какие могут возникать побочные реакции после прививок у определенной части людей. Это те вещи, которые присущи любой вакцинации», – отметила эпидемиолог Наталья Виноград.

Противопоказаниями к прививанию вакциной CoronaVac является беременность и кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата, серьезные заболевания нервной системы, а также температура тела выше 38,5°С.

Стоит напомнить, что первая и вторая дозы должны быть сделаны одной и той же вакциной. В Минздраве отмечают, что все, кто вакцинировался первой дозой, гарантированно получат и вторую.

В случае каких-либо вопросов по вакцинации следует обращаться на горячую линию МЗ по телефону 0 800 505201, а в случае ухудшения самочувствия после прививки – к семейному врачу.