Перерасчет пенсий. Что следует знать?

01.07.2021 17:00

По подсчетам Пенсионного фонда, сейчас в Украине проживает 11,1 миллиона пенсионеров. Более 2,7 миллиона из них все еще работают. От вида пенсии – по возрасту, стажу, состоянию здоровья – зависит размер государственных выплат и их пересмотр. В этом году часть пенсионеров уже получили перерасчет пенсий, еще части обещают сделать это с июля. Как в целом происходит индексация и кому ждать надбавки в ближайшее время, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Этапы индексации

В 2021 году правительство запланировало несколько волн индексации пенсионных выплат. Первая состоялась 1 марта. Тогда перерасчет охватил почти 8 миллионов украинцев. По информации Министерства социальной политики, в среднем украинские пенсионеры стали получать на 308 грн больше. В частности, был произведен перерасчет пенсий по возрасту, инвалидности, за выслугу лет, в связи с потерей кормильца. Их расчет был проведен из заработка. Также выросла государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Следующее повышение состоялось 1 апреля. Пенсионный фонд провел перерасчет выплат работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа. В общем прибавку к пенсии получили более 313 тыс. украинцев. Средний размер надбавки составил 193 грн. Как отмечают в Пенсионном фонде, повышенные пенсии должны были выплатить уже в июне вместе с доплатой за апрель и май.

Важно знать, что перерасчет пенсий осуществляется автоматически, без обращения в Пенсионный фонд. Однако по заявлению человека размер пенсии может быть пересмотрен в любое время.

«Перерасчет работающим пенсионерам проводится ежегодно с 1 апреля. Для этого учитывается последний период работы лица по февраль включительно. Это сделано специально для того, чтобы людям не надо было идти в Пенсионный фонд. Но пенсионер может сам обратиться в Фонд для пересчета выплаты, как только у него заканчивается очередной 2-летний период работы. То есть если у человека этот период заканчивается в сентябре, то уже в октябре он может самостоятельно обратиться в ПФУ для перерасчета пенсии. И такой перерасчет будет произведен с момента обращения в органы Фонда с соответствующим заявлением», – объясняет советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Доплата в июле и дальнейшие повышения

Нынешняя кампания по индексации пенсий должна продолжиться уже в июле. Повысить выплаты должны для 1 миллиона пенсионеров. Вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, размеры надбавок и доплат. В частности, надбавку должны получить украинцы, которым пенсия была назначена в 2018-2020 годах. Доплата вводится из-за того, что эти пенсионеры не подпадают под ежегодную индексацию в марте. Средний размер должен составить 100 грн. Также с 1 июля должно быть проведено повышение минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Важно знать, что с 1 июля также возрастет прожиточный минимум. Для лиц, утративших трудоспособность, именно этот показатель является базой для расчета пенсии. Поэтому минимальная пенсия без надбавок также возрастет – с 1769 до 1854 грн в месяц.

Согласно календарю Пенсионного фонда, с 1 октября 2021 года пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет и которые имеют полный стаж, получат доплату в сумме до 400 грн.

Последний этап повышения должен состояться в декабре. В связи с очередным ростом прожиточного минимума и заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Минимальная выплата пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, должна составить 2600 грн.

В правительстве говорят, что следующие этапы повышения должны коснуться ликвидаторов на ЧАЭС. Соответствующий закон уже находится в Верховной Раде и рекомендован к принятию в целом. Речь идет о льготных условиях начисления пенсий для гражданских ликвидаторов. Если закон примут, то с 1 января 2022 года выплаты вырастут для более 30 тыс. человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии. В среднем пенсии обещают повысить на 40%.

Также на рассмотрение депутатов ждет закон о ежегодной индексации пенсий для всех категорий пенсионеров. По словам министрасоциальной политики Марины Лазебной, его принятие позволит перечислять выплаты всем сразу.

«К сожалению, в 2017 году было изменено пенсионное законодательство таким образом, что дата ежегодной индексации пенсий 1 марта была удалена, а для отдельных категорий пенсионеров – ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления – индексация была остановлена. Поэтому министерство разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона 4668, которым восстанавливается индексация для всех категорий и устанавливается дата индексации 1 сентября», – объясняет Лазебная.

В правительстве признают, что действующие повышения не способны существенно улучшить жизнь пенсионеров. Чтобы украинцы получали достойные выплаты, нужна системная пенсионная реформа. Прежде всего рассматривается идея отвязать социальную помощь от прожиточного минимума. Если соответствующий закон примут, то, по расчетам Минсоцполитики, это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен. Также во властных кабинетах все чаще говорят о запуске накопительной пенсионной системы, которой смогут воспользоваться уже будущие пенсионеры.