Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?

12.07.2021 12:00

В начале июля украинцев взволновала новость о запуске автоматической системы ареста долгов. Под угрозой потери денег оказались те, кто не платит алименты, штрафы или даже коммунальные услуги. Из-за резонанса в социальных сетях Министерству юстиции пришлось дополнительно разъяснять, что новая система больше касается технического взаимодействия между исполнителями и банками, поэтому бояться внезапного списания денег не следует. Как будет работать автоматический арест и как не довести до такой ситуации, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Упрощение бюрократических процедур

Ранее процесс взыскания долгов был сложным и бюрократическим. Прежде наличие долга требовалось доказать в суде, после этого государственный или частный исполнитель обращался ко всем банкам страны с почтовыми запросами, чтобы определить, где у должника есть счета и сколько на них денег. Нередко банки отказывались предоставлять информацию, аргументируя это банковской тайной. Пока исполнитель занимался бюрократическими процедурами, должник уже мог снять все деньги с карточки и избежать ответственности.

«В 2020 году органы исполнительной службы зафиксировали 35 757 случаев, когда банки вместо предоставления информации о номерах счетов и остатках средств сообщали, что счет имеется, но средств недостаточно», – объясняет глава директората правосудия и уголовной юстиции Минюста Александр Олейник.

С июля этого года ситуация изменилась. Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставлять информацию о счетах должника и суммах средств на них. Конечно, сразу о списании денег речь не идет. Как и раньше, для ареста долга нужно решение суда, но упрощается процедура ареста. Согласно приказу Минюста, банки и исполнители теперь будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

«Со вступлением в силу этого приказа было реализовано технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью АСИП. Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью», – разъясняют в Минюсте.

Итак, система будет работать следующим образом: имея решение суда, государственный или частный исполнитель направляет в электронной системе требование на получение информации о счетах должника. Банки в течение одного рабочего часа после получения требования предоставляют информацию. Далее исполнитель с помощью АСИП направляет в банки постановление об аресте средств. Банки арестовывают средства и сообщают исполнителю. Только на этом последнем этапе возможно принудительное списание средств. Если денег на счетах недостаточно для выплаты всего долга, недостающую сумму, могут взыскать за счет другого имущества.

«Должник вправе предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на денежные средства и иное имущество должника окончательно определяет исполнитель», – объясняет управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

Какие долги и суммы?

Система ареста средств ранее была применима только к неплательщикам алиментов. С июля процедура будет касаться всех, кто попал в Единый реестр должников. В частности, тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не уплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения или выплаты по кредиту и проценты по нему.

В Минюсте говорят, что арест и списание распространяется только на сумму имеющейся задолженности, подтвержденной решением суда. Остальные средства на счету остаются. Арестовать больше суммы долга могут только в случае, если в нее войдут судебные сборы, исполнительные расходы, штрафы и пени по просроченной задолженности.

«После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, но и их номера и суммы остатков на них. То есть появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться. Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства», – уточняют в пресс служба Минюста.

Важно знать, что под арест и списание могут попасть и социальные счета, на которые поступают пенсия, стипендия или другая государственная помощь. Но это возможно только в случае отсутствия у должника других счетов и имущества для погашения задолженности. Кроме того, по словам юристов, взыскание по социальным счетам проводится отдельным порядком, а доля отчислений с заработной платы не может превышать 20%.

К автоматической системе уже подключились «ПриватБанк», «Универсал Банк» («Монобанк»), «ТАСкомбанк», «Окси Банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк», «ПроКредит Банк». По информации правительства, еще 44 банка пока тестируют систему.

Как защитить свои деньги?

Эксперты говорят, что очень важно владеть полной информацией о своих долгах. Угроза ареста и списания средств не появятся в один день. Ведь для этого необходимо решение суда, а этому предшествуют заседания и сообщения. Не знать о наличии долга почти невозможно.

Конечно, бывают исключения. Например, арестовать средства могут за задолженность по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сообщение о нарушениях, зафиксированное камерой, направляют по месту регистрации. Если человек там не живет и сообщения не получит, то может и не знать, что попал в реестр должников.

В то же время есть немало других способов узнать о наличии долга. Для этого есть цифровые инструменты: Единый реестр должников, портал «Онлайн-дом юстиции», электронный сервис государственных услуг «Дія», Автоматизированная система исполнительного производства.

Так же существует немало возможностей погасить задолженность. Это можно сделать в банке, на портале «Онлайн-дом юстиции» в разделе «Исполнительные производства», на сайте АСИП, с помощью сервиса «Дія» или банковского терминала, предварительно узнав реквизиты Государственной исполнительной службы.

Чтобы не доводить дело до автоматического ареста средств, эксперты советуют время от времени проверять наличие производств, вовремя платить штрафы и выполнять решения суда. При этом юристы отмечают: если средства со счета списали безосновательно или исполнителем были допущены нарушения, всегда можно обратиться в суд и обжаловать решение.