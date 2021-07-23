Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?

23.07.2021 14:00

Летом европейцы забили тревогу из-за нового штамма коронавируса – «Дельта». Он намного заразнее от предыдущих и быстро распространяется по Европе и миру. В Украине – также обнаружены первые случаи. Чем опасна новая мутация коронавируса и как не допустить его распространения внутри нашей страны, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Опасность «Дельты»

«Дельта» – четвертый из известных ныне штаммов коронавируса. Это название он получил по аналогии с предыдущими штаммами, которые были наименованы за буквами греческого алфавита. Первый – британский штамм – стал «Альфой», второй – южноафриканский – «Бетой», третий – бразильский – «Гаммой». «Дельту» называют индийским штаммом, поскольку впервые его обнаружили в Индии в конце 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Дельта» имеет собственные мутации, которые иногда усиливают, а иногда ослабляют вирус. Например, мутация «Дельта плюс» считается значительно заразнее. Впрочем, ученые еще не успели глубоко исследовать, чем отличаются варианты «Дельты».

Сейчас британские медики говорят, что «Дельта» часто похожа на сильную простуду и не напоминает оригинальный коронавирус. Почти нет кашля или потери обоняния. Зато пациенты испытывают головную боль, боль в горле, насморк и лихорадку. Кроме того, наблюдаются более выраженные симптомы в желудочно-кишечном тракте: желудочные боли, потеря аппетита, диарея, тошнота.

Сегодня медики разных стран единогласно заявляют, что индийский штамм коронавируса является наиболее опасным.

«Характеристики этого штамма такие, что новый случай воспроизводится в течение 24 часов. Ранее новый случай уханского штамма воспроизводился в среднем через 6 дней. К тому же, контагиозность (способность заражать) «Дельты» – практически 100%, что характерно, например, для кори», – отметила эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград в комментарии«Укринформу».

Согласно исследованиям, индийский штамм в 1,6 раза заразнее, чем английский. В 2,26 раза чаще приводит к госпитализации пациента и в 1,45 раза чаще приводит к реанимации.

Уже в Украине

На начало июля «Дельту» обнаружили в 111 странах, включая Украину. Вспышки индийского ковида зафиксировали в странах Африки, Тихоокеанского региона, Европы, в Китае, США и прочих странах. Из-за «Дельты» новые волны эпидемии охватили Россию, Великобританию и Португалию. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает, что до конца августа индийский штамм достигнет 90% всех заражений COVID-19 в Европе, вытеснив все остальные штаммы.

«В Украине есть штамм«Дельта» – как и многие другие штаммы. В коронавируса уже есть более 12 000 мутаций. Еще месяц-два – и штамм «Дельта» вытеснит другие штаммы», – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

В Украине на 18 июля было зафиксировано лишь 4 случая индийского вируса. По 2 в Киеве и Ужгороде. Однако реальное количество случаев индийского штамма в Украине сложно определить.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частные и 2 государственные, у нас нет в достаточном количестве именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм. Мы сейчас над этим работаем, сейчас сотрудничаем с ВОЗ», – прокомментировал ситуацию секретарь СНБО Алексей Данилов.

Несмотря на это, необходимо принять все меры, чтобы предотвратить распространение опасного вируса.

Вакцины действуют, а карантин под вопросом

В ВОЗ уже заявили о начале третьей волны эпидемии из-за распространения «Дельты». Представители организации отметили, что ситуация настолько тревожная, что может привести к новым локдаунам. Чтобы снизить риски заражения, нужно ускорить вакцинацию и обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Ведь даже люди, которые получили одну дозу вакцины, могут инфицироваться и заразить других.

Согласно прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине может начаться с Востока, где есть большая миграция людей из России. «При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени», – отметили ученые.

Чтобы уменьшить риск распространения «Дельты» в Украине, правительство уже запретило пересечение границы без отрицательного результата экспресс-теста для лиц, прибывающих из Индии, Великобритании, России и Португалии. В то же время МОЗ увеличил количество центров массовой вакцинации украинцев.

«По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от SinovacBiotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100%-эффективность в предупреждении госпитализации и смерти. Поэтому не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобные для них пункты прививок и по возможности делайте прививки сами, пока к нам не добралась волна заболеваний новым опасным штаммом коронавируса «Дельта»», – отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин .

Что касается эффективности вакцин против нового штамма, то управление здравоохранения Великобритании заявило, что вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech демонстрирует эффективность 88% к штамму «Дельта», а вакцина AstraZeneca– 67%. В то же время Pfizer предотвращает госпитализацию пациентов с «Дельтой» в 96% случаев, а AstraZeneca– в 92%.

Медики отмечают, что без сознательного участия украинцев сдержать распространение нового штамма не удастся. Необходимо максимально ограничить путешествия и массовые контакты, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и, конечно, вакцинироваться.

Получить вакцину против COVID-19 можно у семейного врача, кабинете прививок или центре массовой вакцинации. Неприоритетные группы населения предварительно должны записаться на прививку в «Дии» или позвонив в контакт-центр МЗ: 0800 60 20 19.