«За» и «против» легализации медицинского каннабиса

29.07.2021 17:00

Верховная Рада ушла на каникулы, но перед этим успела принять и провалить несколько важных законов. Так, 13 июля депутаты отказались легализовать медицинский каннабис. Законопроект поддержали 184 депутата при минимально необходимых 226. Поэтому документ отправили на доработку и планируют вернуться к нему осенью. При этом как до, так и после голосования закон сопровождают громкие дискуссии. Депутаты и общественные активисты громко ссорятся в прямых эфирах, а тяжелобольные выходят на протесты. Почему такой резонанс? Мнения критиков и сторонников легализации каннабиса собирал Центр общественного мониторинга и контроля.

Суть скандального закона

Законопроектом №5596 предлагается разрешить тяжелобольным легально лечиться медицинским каннабисом, бизнесу– выращивать растения для производства лекарств, ученым – исследовать эти препараты.

Документ предусматривает выращивание в Украине сортов лекарственной конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола (главного психоактивного компонента каннабиса), а именно от 0,2 до 1% в сухой массе. Лекарства, произведенные на основе каннабиса будут в виде таблеток, масел, спреев и пластырей.

При этом легализация предусматривает жесткий контроль. Выдача лекарств на основе медицинского каннабиса возможна только по электронному рецепту, который позволил бы отслеживать продажу таких лекарств в аптеках. Планируется ввести электронный реестр всех препаратов на основе конопли. Любая деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, должна лицензироваться, попадать под отчетности и представление информации контролирующим органам.

«Мы 100% не позволим этому закону использовать каннабис не в медицинских целях. Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS трекеры. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному. Это также будет контролироваться Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения. Надеюсь, что будет контроль общественности», – объясняет глава медицинского комитета Михаил Радуцкий.

Сейчас лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в более чем 60 странах мира. В 2017 году положительный эффект от препаратов на его основе признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За легализацию медицинской конопли выступает и украинское Министерство здравоохранения (Минздрав). Так же с требованием принять закон выступили более 60 общественных организаций Украины.

Аргументы «за»

Авторы закона говорят, что его главная цель – облегчить боль тяжелобольным. По разным оценкам, более 2 миллионов пациентов в Украине нуждаются в лекарствах на основе медицинского каннабиса. Такие препараты могут ослаблять боль, вызванную эпилепсией, болезнью Паркинсона, склерозами и посттравматическим синдромом. Например, у 4-летней Софии из Киева сложная форма эпилепсии. Облегчить приступы и устранить боль ей помогает масло на основе каннабиса, но в Украине оно запрещено. Поэтому законопроект также известный как «закон для Софийки».

«Этот законопроект о лекарствах на основе медицинского каннабиса ничего общего с рынком наркотиков не имеет. Мы говорим сейчас о лекарствах в форме масла, таблеток, которые используют тяжелобольные пациенты. Это онкобольные, это пациенты с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, эпилепсией. Это паллиативные пациенты, ветераны с посттравматическим стрессовым расстройством. Всем этим больным нужны такие лекарства», – отмечает один из авторов закона Ольга Стефанишина.

Правозащитники говорят, что в условиях запрета использования медицинского каннабиса тяжелобольные вынуждены нарушать закон и покупать необходимые препараты нелегально. По словам правозащитника Дмитрия Шерембея, Украина в рейтинге стран по доступности обезболивающих находится ниже 100 места, и половина обезболивающих покупаются на черном рынке.

«Почему депутаты не проголосовали? По одной простой причине: стоимость черного рынка оборота этих препаратов в Украине – 10 млрд долл. Одна такая баночка в Польше, Израиле, Германии, Великобритании или в любой стране Евросоюза обойдется от 12 до 18 евро. Этой баночки вам может хватить на месяц или на два. В Украине, покупая такую баночку черезTelegram канал, вы заплатите от 100 до 150 долл. Контрабандисты наживаются на пациентах, и те, кто курирует черный рынок, наживаются на этих пациентах», – возмущается эксперт.

Аргументы «против»

Лагерь критиков закона прежде всего боится слишком легкого доступа к каннабису и увеличение количества наркозависимых. Противники легализации ставят под сомнение использование конопли в медицинских целях и не считают, что для этого требуется дополнительный закон. Среди тех, кто громче всех выступал в Раде против, была лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее аргументы такие: «Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик».

Менее радикально, но отказался поддерживать закон глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, объяснив, что сейчас проект имеет много пробелов. Его главные претензии к документу касаются раздела о производстве лекарств на основе каннабиса.

«Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам. Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людях», – сказал спикер.

Также депутаты высказывали мнение, что следует строже прописать требования по выращиванию, сертификации оборудования, контролю за оборотом препаратов, тогда они будут согласны поддержать закон.

Все участники дискуссии согласны в одном: легализация медицинского каннабиса – это сложная тема, которой легко манипулировать. Поэтому очень важно, чтобы те, кто принимает решения, были хорошо знакомы с темой и не занимались популизмом.