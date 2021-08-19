2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме

19.08.2021 18:00

Стабильный доступ к интернету – залог отличного настроения и продуктивных посиделок у экрана, а вот разрывы соединения и резкие скачки скорости передачи данных часто повышают уровень стресса.

Консультанты интернет-магазина техники Eldorado поделились с нами информацией о правильной настройке роутера, которая поможет использовать аксессуар с удовольствием.

Поддержка 5 ГГц имеет значение

Современный маршрутизатор TP Link среднего и верхнего ценового диапазона в большинстве своем наряду с традиционным 2.4 ГГц-соединением предлагает подключение на частоте 5 ГГц, которая испытывает на себе минимум влияния от других электроприборов, поэтому менее загружена и открыта для передачи пакетов данных.

Такие решения актуальны и для тех, кто подключает множество устройств к одной сети.

Для пользователя 5 ГГц оборачиваются такими плюшками:

- более высокой скоростью передачи данных;

- стабильностью соединения и отсутствием разрывов;

- оптимальной пропускной способностью за счет большего количества каналов;

- минимальным количеством помех.

Для тех, кто работает дома, играет в браузерные игры, смотрит онлайн-трансляции или просто любит современные технологии, роутер с поддержкой 5ГГц станет идеальной заменой морально устаревшим моделям.

Грамотная защита соединения

Сложный и уникальный пароль для подключения поможет избежать авторизации непрошенных пользователей – предприимчивым соседям придется самостоятельно обеспечивать себе доступ в Сеть.

В меню настройки роутера вы найдете все необходимое для безопасного использования вашей сети. Здесь же можно создать белый список MAC-адресов, которые смогут успешно авторизоваться.

Обязательно скройте от посторонних ваше подключение и раз в 1-2 месяца меняйте пароль. Кроме этого, современные стандарты шифрования данных и актуальные системы безопасности защитят ваше соединение от взломов и хакерских атак.

По возможности устанавливайте актуальную прошивку своего роутера, ведь с обновлением он получит новые инструменты для защиты интернет-соединения.