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Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК
Мониторы персональных компьютеров перешли в разряд оборудования, которое пользователи выбирают с таким же внимание и тщательностью, как и «начинку» системных блоков. При этом несмотря на наличие малоизвестных производителей, большинство покупателей предпочитают известные бренды - мониторы HP, Samsung, LG.
Но более внимательный выбор бренда – это только вершина айсберга. Учитывая рост технической грамотности и наличие ресурсов для сравнения компьютерной техники «не специалистами», все больше покупателей мониторов делают свой выбор, основываясь на объективных эксплуатационных параметрах.
И если раньше подавляющее большинство пользователей ставили в приоритет исключительно размер оборудования, а именно – диагональ экрана, то теперь список тех параметров, на которые смотрят покупатели, расширился. Сегодня даже далекий от компьютерной специфики человек дополнительно смотрит на:
• Время отклика монитора
• Частота
• Тип матрицы
• Угол обзора
• Соотношение сторон
При этом итоговый выбор бренда и модели монитора основывается не только на имеющемся бюджете, но и целях покупателя.
Например, выбирая игровой монитор, предпочтение отдается оборудованию с минимальным временем отклика и частотой выше 60 Гц. Многие геймеры дополнительно оценивают внешний вид и дополнительные «фишки» монитора вроде подсветки.
А вот любители фильмов и сериалов выбирают устройства с хорошими углами обзора, контрастностью, оптимальным соотношением сторон и цветопередачей.
Теги: монитор, выбор, HP
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- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
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- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
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- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
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