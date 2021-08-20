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Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам
В интернет-сети работает огромное количество игровых заведений, поэтому к выбору онлайн-казино следует подойти ответственно. В первую очередь обратите внимание на наличие лицензии. Лучше всего, если она будет выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Также рекомендуется изучить отзывы реальных игроков про виртуальное заведение, проверить, защищен ли сайт SSL-шифрованием и предлагает ли своим клиентам лицензированные игры.
Критерии выбора онлайн казино
Для выбора лучшего онлайн казино в Украине мы использовали обзоры ТОПовых казино из сайта https://casino-onlain.com.ua/. Здесь можно найти все бренды лучших казино на украинском рынке. Важно проанализировать объективные рейтинги, которые составляются специалистами в сфере онлайн-гэмблинга после изучения многих критериев. К самым важным из них относятся:
- Наличие лицензии. Она выступает гарантом того, что онлайн-казино исправно выполняет взятые на себя обязательства перед своими клиентами.
- Поддержка популярных платежных систем. Это должны быть не только банковские карты типа Visa/MasterCard, но и виртуальные кошельки (Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги), интернет-сервисы (Skrill, Neteller, EcoPayz, Perfect Money).
- Качественная работа техподдержки. Операторы саппорта оперативно реагируют на запросы геймеров и помогают в решении возникших вопросов.
- Ассортимент игр от лицензионных провайдеров. В игровом зале представлены не только барабанные слоты, но и настольные развлечения – покер, рулетка, баккара, блэкджек.
- Наличие демо-версий для игровых автоматов. Бесплатный режим поможет новичкам понять, подходит ли выбранный видеослот для дальнейшей игры с денежными ставками.
Один из важных показателей, влияющий на выбор надежного казино – это отзывы реальных игроков. Часто в них содержится полезная информация о количестве игр на сайте, сроках вывода выигрышей, особенностях прохождения регистрации. Все это поможет игроку определиться с лучшим игровым заведением.
Преимущества онлайн казино
В отличие от наземных игровых клубов, виртуальные казино отличаются рядом преимуществ, а именно:
- Отсутствие человеческого фактора. Геймер может полностью сконцентрироваться на игровом процессе, не отвлекаясь на внешние факторы.
- Возможность играть круглосуточно. Все онлайн-аппараты доступны для запуска в режиме 24/7 без праздников, выходных и обеденных перерывов.
- Соблюдение конфиденциальности. Каждый клиент может быть уверен в анонимности своих личных и контактных данных.
- Доступ ко всем играм. В онлайн-казино нет очередей к азартным развлечениям, поэтому геймер может включить любой понравившийся видеослот.
- Регулярная выдача бонусов. Поощрения можно получать ежедневно и еженедельно за выполнение любых действий – за регистрацию, активность на сайте, внесение депозита, на День рождения.
В виртуальном казино можно играть бесплатно с помощью условных кредитов, не рискуя денежными средствами. В наземных клубах такая возможность отсутствует.
Какие ТОПвые казино в Украине с бонусом
В ТОП лучших казино Украины с бонусом попали:
- Космолот (предлагает приветственный пакет поощрений, бонус за регистрацию, кэшбэк до 10%, депозитные подарки за первых три пополнения);
- Монослот (депозитные бонусы 15% и 10% без вейджера, бездеп для подписчиков Telegram-канала, подарок на День рождения);
- Джет казино (бонус за регистрацию, поощрения за депозит, бесплатные вращения);
- Джокер (за создание профиля по номеру телефона, фриспины, кэшбэк до 20%);
- Поинт Лото (10% бонус за любой депозит, бездепозитные поощрения, фриспины).
Перед активацией бонусного поощрения нужно изучить условия его получения, узнать о размере вейджера.
С чем сталкиваются игроки при выборе казино?
При выборе игрового заведения новые пользователи часто сталкиваются со многими проблемами. Это могут быть накрученные отзывы для быстрого поднятия игрового клуба в рейтинге, трудности во время создания профиля и прохождения верификации, проблемы с выводом выигрышей. Чтобы избежать этого, нужно изучать обзоры онлайн-казино и анализировать полученную информацию, которая поможет в выборе лучшего игрового портала.
Нечестные и накрученные отзывы
Чаще всего оставляются сайтами-конкурентами для того, чтобы подпортить репутацию надежного онлайн-казино и выгодно выглядеть в его свете. Нечестные отклики могут оставляться новичками на эмоциях, которые не до конца разобрались с правилами виртуального клуба и принципом его работы.
Сложная регистрация
Сложная регистрация – это одна из причин, по которой геймеры не желают становиться клиентом казино. Процедура создания учетной записи должна быть максимально понятной и быстрой, с указанием только самой важной информации для дальнейшего входа в личный кабинет.
Проблемы с выводом денег
Задержки в выплате выигрышей могут быть связаны со многими не зависящими от казино причинами. Это не отыгранные игроком бонусы, не пройденная верификация, нарушение внутренних правил интернет-казино, получение выигрышей незаконным путем. Геймеру нужно ответственно подойти к вопросу снятия средств и тогда деньги поступят на счет в строго оговоренные сроки.
Теги: Украина, казино, рейтинг, онлайн
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