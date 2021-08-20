На пороге нового школьного питания

20.08.2021 15:00

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания. Это означает, что в школьном меню будет ограниченное количество соли, сахара, жиров. При этом блюда станут более разнообразными. Вместе с тем не все учебные заведения готовы к внедрению реформы питания технически, многим еще предстоит организовать закупки и оборудовать пищеблоки. Как долго продлится переходный период и чего ждать школьникам уже осенью, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Новое меню и переходный период

Уже более года в Украине продолжается реформа питания в школах. Ею занимается первая леди Елена Зеленская вместе со специалистами министерств образования (МОН), здравоохранения (Минздрав) и Госпродпотребслужбы (ГППС). Прошлый год инициаторы реформы посвятили анализу проблем школьного питания и обновлению нормативной базы. С начала 2021 года заработал новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, а в мае эксперты презентовали новое школьное меню.

Обновленное меню, по которому будут кормить школьников с сентября, рассчитано на 4 недели. Оно состоит из 160 блюд, в том числе традиционных украинских, средиземноморских, сезонных, безглютеновых и безлактозных предложений. Например, школьникам планируют давать творожную запеканку с бананом и ягодами, чахохбили с курицей, кускус, шпундру, рыбные наггетсы, полтавский борщ, банош, пудинг, лобио и бефстроганов. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко вместе с командой проектаCultFood. Над рационом работали технологи, диетологи и специалисты Минздрава.

Согласно новым нормам, в блюдах школьников должно быть ограниченное количество соли, сахара, жиров. В рационе должно появиться больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, ягод. Также установлена калорийность завтрака – 25-30% отсуточной потребности, обеда –30-45%.

С сентября в украинских школах запрещено подавать колбасы, сосиски, рыбные консервы, непастеризованное молоко, непастеризованные соки, снеки, которые превышают норму сахара или соли, изделия с кремом.

«Эта глобальная реформа, всеукраинская реформа – о детях и для детей, для здоровья наших детей сегодня и для здоровья украинцев в будущем», – отметила Елена Зеленская.

Чтобы все школы успели подготовиться к новым правилам, до конца года правительство установило переходный период и наложило мораторий на штрафы. Согласно постановлению, до 1 января 2022 года школы не будут привлекать к ответственности, если проверки выявят нарушения новых норм питания. В МОН говорят, что понимают объективные трудности с организацией закупок продуктов и услуг питания. Но призывают не откладывать и уже приобщаться к реформированию.

Необходимость модернизации пищеблоков

Полноценный переход на новое меню почти невозможен без современного кухонного оборудования. Поэтому под особый контроль попадает состояние пищеблоков, где готовится еда для детей. С начала августа специалисты Госпродпотребслужбы проверили 1791 школу на предмет готовности к новому учебному году. Нарушения обнаружили в 1174 учебных заведениях.

«В этом году при комиссионных проверках обращается внимание на большое количество новых норм в связи с внедрением нового Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования. Они касаются: состояния содержания территории, создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, состояния обеспечения мебелью, создания условий для учащихся начальных классов, состояния проведения лабораторных исследований факторов среды», – объясняет руководительница ГППС Владислава Магалецкая.

В ГППС отмечают, что большинство нарушений, которые обнаружили в ходе проверок, касаются именно состояния оборудования и пищеблоков. Среди наиболее распространенных: недостаточное количество кухонной и столовой посуды, холодильного и технологического оборудования, отсутствие условий для мытья рук как в пищеблоках, так и в обеденных залах.

Отдельная проблема – это необходимость проведения капитального ремонта. Но она постепенно решается. В 2020 году более 1809 школ отремонтировали свои пищеблоки. На это ушло почти 500 миллионов гривен: 400 млн грн– из государственного бюджета и почти 100 млн грн– из местных бюджетов. Больше всего средств из государственного бюджета было направлено в Днепропетровскую, Львовскую и Одесскую области. Из местных бюджетов больше всего средств было выделено в Киеве. В этом году обещают выделить на модернизацию столовых сумму не меньше. На 2021 год запланирована субвенция «Способная школа», которой учебные заведения могут воспользоваться для обновления пищеблоков.

Реформа питания только набирает обороты. Через полгода, когда все школы перейдут на новый стандарт питания, можно будет проводить первые промежуточные итоги и смотреть, нравится ли школьникам новое меню.