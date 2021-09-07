Все рубрики раздела
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
Страсти вокруг большого герба Украины
В День Независимости Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе. Несмотря на 257 голосов «за», его рассмотрение сопровождалось спорами и громкой критикой со стороны оппозиции. Уже сейчас понятно, что окончательно утвердить большой герб будет непросто. Во втором чтении его должно поддержать конституционное большинство – более 300 депутатов. В чем главная проблема большого герба и зачем он вообще Украине? Мнения экспертов узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
История большого компромисса
Идея большого герба появилась еще в 90-х годах. Тогда принятие Конституции Украины было под угрозой. Как утверждают очевидцы, положение о большом гербе прописали как компромисс, чтобы коммунисты, которые имели большинство в Верховной Раде, согласились на голосование. Им не нравился националистический трезубец, и они хотели добавить в него советские символы.
«В 1996 году, когда принималась Конституция, из-за коммунистов и социалистов никак не проходила статья о государственных символах. Чтобы им угодить, придумали, что будет потом большой герб и будет им серпов и молотков», – рассказывает художник и геральдист Алекса Руденко.
Поэтому синий щит с золотым трезубцем получил статус малого герба, а большой договорились утвердить позже. Конкурсы на лучший эскиз проводили в 1991, 1996 и 2001 годах. Каждый раз проект не доходил в парламент из-за критики геральдистов и отсутствия достаточной поддержки в сессионном зале. Последний конкурс, который провели в 2020 году, имел те же проблемы. Победителем стал проект Алексея Кохана, на котором изображены лев и Архангел Михаил, которые держат щит с трезубцем, над ними – запорожский казак, который является обязательным элементом большого герба, согласно Конституции.
Однако в конце концов этот эскиз в законопроект Владимира Зеленского не попал. Президент внес на голосование совсем другой проект со львом, казаком и короной, который раскритиковали еще больше.
Художественные и политические недостатки
Почему именно этот эскиз попал в президентский законопроект, точно неизвестно. В то же время геральдисты достаточно подробно объясняют его ошибки и напоминают, что этот проект забраковали еще на прошлом конкурсе.
«Авторы этого проекта подавали свою работу и на последний конкурс, но она даже не дошла до третьего отбора, так как не соответствует Конституции Украины и геральдическим нормам. За это время авторы ничего не изменили. Вместо льва – какое-то чудовище, одежда казака не соответствует. Но самое большое нарушение – это корона. Они ее называют венцом Ярослава Мудрого, который никто не видел. Это – фантазийная вещь. В геральдике корона означает монархический строй. А у нас к чему она?» – возмущается глава Украинского геральдического общества Андрей Гречило.
Также эксперты отмечают другую грубую геральдическую ошибку. Оба щитодержателя – лев и казак – наступают ногами на сине-желтую ленту, что является недопустимым топтанием по государственным символам. В соцсетях также высмеяли две левые задние лапы и цветные когти льва, но, по мнению экспертов, это уже художественные недостатки.
Несмотря на все, основная претензия критиков не художественная, а политическая и касается самой идеи большого герба. Ведь Украина почти 30 лет использовала трезубец как основной государственный герб, и нет причин от него отказываться. Многие историки и активисты считают его совершенным государственным символом.
«Что не так с«большим гербом»? Короткий ответ – все. С геральдической, исторической, политической, эстетической точек зрения. Сейчас трезубец причисляют в тройку лучших гербов мира. Поэтому – зачем портить? Трезубец – это большой герб Украины и великий символ для всех украинцев. Таким он и должен остаться», – считает депутат, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Сторонники трезубца предлагают закрепить его официальный статус и отменить норму о необходимости большого герба.
Аргументы и сомнения защитников закона
Защитники президентского закона говорят, что принимать большой герб нужно, потому что это прямое требование Конституции и воля первого Президента Леонида Кравчука.
«Леонид Макарович всегда беспокоился отом, что за 25 лет мы так и не выполнили требование статьи 20 Конституции Украины и не одобрили большой Государственный Герб. Ведь только с принятием большого Государственного Герба мы можем закрыть гештальт государственных символов. И это была историческая просьба от первого Президента к нынешнему. При этом трезубец как был, так и остается основным и наиболее употребляемым гербом нашего государства. Ведь это наследие равноапостольного князя Владимира Великого, которое мы должны сохранить и приумножить», – объясняет заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Кроме того, сторонники закона утверждают, что даже при условии принятия большой герб не вытеснит трезубец. Его применение будет ограничено только исключительными случаями, в частности на государственных печатях, символах Президента Украины, фасаде основных государственных институтов и по решению Национального банка на денежных знаках. Просто отменить конституционную норму о большом гербе не получится, для этого нужно проводить референдум.
По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку законопроект принят только в первом чтении, в нем еще возможны изменения. При этом глава парламента предполагает, что к каждой правке нужны будут выводы геральдистов.
«Во время внеочередной сессии 24 августа, была возможность принять законопроект только в первом чтении, потому что во многих коллег есть замечания к этому макету. Я думаю, что дискуссия по нему будет продолжаться. На сегодняшний день я не вижу 300 голосов. Будем смотреть, каким будет конечный макет», – комментирует Разумков.
В дискуссии вокруг большого герба становится очевидно, что мощного объединительного символа из него не получится. Стоит ли принимать его через силу– остается под вопросом.
Теги: закон, герб Украины, Верховная Рада
- Чиновники поживут на ползарплаты
- Выбирать придется не людей, а партии
- Рада озаботилась процедурой банкротства физлиц
- Министерство юстиции предлагает раскрывать источники финансирования политических партий
- Ассамблея Совета Европы хочет знать, кто финансирует выборы в Украине
- Сигареты подорожают на 40%?
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк16:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек09:00
- На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"17:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты14:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы12:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября10:00
- Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1909:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
- Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"