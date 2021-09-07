Страсти вокруг большого герба Украины

07.09.2021 17:00

В День Независимости Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе. Несмотря на 257 голосов «за», его рассмотрение сопровождалось спорами и громкой критикой со стороны оппозиции. Уже сейчас понятно, что окончательно утвердить большой герб будет непросто. Во втором чтении его должно поддержать конституционное большинство – более 300 депутатов. В чем главная проблема большого герба и зачем он вообще Украине? Мнения экспертов узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

История большого компромисса

Идея большого герба появилась еще в 90-х годах. Тогда принятие Конституции Украины было под угрозой. Как утверждают очевидцы, положение о большом гербе прописали как компромисс, чтобы коммунисты, которые имели большинство в Верховной Раде, согласились на голосование. Им не нравился националистический трезубец, и они хотели добавить в него советские символы.

«В 1996 году, когда принималась Конституция, из-за коммунистов и социалистов никак не проходила статья о государственных символах. Чтобы им угодить, придумали, что будет потом большой герб и будет им серпов и молотков», – рассказывает художник и геральдист Алекса Руденко.

Поэтому синий щит с золотым трезубцем получил статус малого герба, а большой договорились утвердить позже. Конкурсы на лучший эскиз проводили в 1991, 1996 и 2001 годах. Каждый раз проект не доходил в парламент из-за критики геральдистов и отсутствия достаточной поддержки в сессионном зале. Последний конкурс, который провели в 2020 году, имел те же проблемы. Победителем стал проект Алексея Кохана, на котором изображены лев и Архангел Михаил, которые держат щит с трезубцем, над ними – запорожский казак, который является обязательным элементом большого герба, согласно Конституции.

Однако в конце концов этот эскиз в законопроект Владимира Зеленского не попал. Президент внес на голосование совсем другой проект со львом, казаком и короной, который раскритиковали еще больше.

Художественные и политические недостатки

Почему именно этот эскиз попал в президентский законопроект, точно неизвестно. В то же время геральдисты достаточно подробно объясняют его ошибки и напоминают, что этот проект забраковали еще на прошлом конкурсе.

«Авторы этого проекта подавали свою работу и на последний конкурс, но она даже не дошла до третьего отбора, так как не соответствует Конституции Украины и геральдическим нормам. За это время авторы ничего не изменили. Вместо льва – какое-то чудовище, одежда казака не соответствует. Но самое большое нарушение – это корона. Они ее называют венцом Ярослава Мудрого, который никто не видел. Это – фантазийная вещь. В геральдике корона означает монархический строй. А у нас к чему она?» – возмущается глава Украинского геральдического общества Андрей Гречило.

Также эксперты отмечают другую грубую геральдическую ошибку. Оба щитодержателя – лев и казак – наступают ногами на сине-желтую ленту, что является недопустимым топтанием по государственным символам. В соцсетях также высмеяли две левые задние лапы и цветные когти льва, но, по мнению экспертов, это уже художественные недостатки.

Несмотря на все, основная претензия критиков не художественная, а политическая и касается самой идеи большого герба. Ведь Украина почти 30 лет использовала трезубец как основной государственный герб, и нет причин от него отказываться. Многие историки и активисты считают его совершенным государственным символом.

«Что не так с«большим гербом»? Короткий ответ – все. С геральдической, исторической, политической, эстетической точек зрения. Сейчас трезубец причисляют в тройку лучших гербов мира. Поэтому – зачем портить? Трезубец – это большой герб Украины и великий символ для всех украинцев. Таким он и должен остаться», – считает депутат, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сторонники трезубца предлагают закрепить его официальный статус и отменить норму о необходимости большого герба.

Аргументы и сомнения защитников закона

Защитники президентского закона говорят, что принимать большой герб нужно, потому что это прямое требование Конституции и воля первого Президента Леонида Кравчука.

«Леонид Макарович всегда беспокоился отом, что за 25 лет мы так и не выполнили требование статьи 20 Конституции Украины и не одобрили большой Государственный Герб. Ведь только с принятием большого Государственного Герба мы можем закрыть гештальт государственных символов. И это была историческая просьба от первого Президента к нынешнему. При этом трезубец как был, так и остается основным и наиболее употребляемым гербом нашего государства. Ведь это наследие равноапостольного князя Владимира Великого, которое мы должны сохранить и приумножить», – объясняет заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, сторонники закона утверждают, что даже при условии принятия большой герб не вытеснит трезубец. Его применение будет ограничено только исключительными случаями, в частности на государственных печатях, символах Президента Украины, фасаде основных государственных институтов и по решению Национального банка на денежных знаках. Просто отменить конституционную норму о большом гербе не получится, для этого нужно проводить референдум.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку законопроект принят только в первом чтении, в нем еще возможны изменения. При этом глава парламента предполагает, что к каждой правке нужны будут выводы геральдистов.

«Во время внеочередной сессии 24 августа, была возможность принять законопроект только в первом чтении, потому что во многих коллег есть замечания к этому макету. Я думаю, что дискуссия по нему будет продолжаться. На сегодняшний день я не вижу 300 голосов. Будем смотреть, каким будет конечный макет», – комментирует Разумков.

В дискуссии вокруг большого герба становится очевидно, что мощного объединительного символа из него не получится. Стоит ли принимать его через силу– остается под вопросом.