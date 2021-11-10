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Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?
В ноябре наличие документа о вакцинации от COVID-19 стало острой необходимостью. В большинстве областей Украины пользоваться транспортом и посещать общественные учреждения можно только при наличии свидетельства или сертификата о вакцинации. Впрочем, многие не знают, как получить эти документы, или сталкиваются с трудностями. Центр общественного мониторинга и контроля рассказывает, как легко оформить свидетельство о вакцинации и COVID-сертификаты.
Свидетельство о вакцинации и COVID-сертификаты
Каждый привитый от коронавируса может получить в подтверждение международное свидетельство о вакцинации и профилактике и по желанию сгенерировать электронный COVID-сертификат. Международное свидетельство о вакцинации и профилактике – это бумажный документ, удостоверяющий полную вакцинацию против коронавируса. Он двуязычен и содержит данные загранпаспорта пациента. Этот документ можно получить у врача, который проводил прививку, или у семейного врача.
Следует отметить, что международное свидетельство нельзя получить после первой дозы, только после завершения полной вакцинации. При прививке однодозной вакциной (например, Johnson&Johnson) документ можно оформить на 14-й день после вакцинации. Свидетельство следует подписать у врача и засвидетельствовать печатью медицинского учреждения. Получить его в электронном виде невозможно. Срок действия международного свидетельства о вакцинации – 365 дней.
Цифровой COVID-сертификат – это электронный документ для подтверждения вакцинации от ковида. Его можно получить в мобильном приложении «Дия» или на одноименном сайте. COVID-сертификат может быть желтым и зеленым. Желтый сертификат можно сгенерировать после первой дозы вакцины, он действует 120 дней. А зеленый – после второй, и он действует 365 дней.
С 8 ноября также появилась возможность получить электронный сертификат в подтверждение выздоровления от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста.
Как получить сертификат на мобильном телефоне?
Чтобы получить COVID-сертификат в мобильном приложении «Дия», необходимо иметь биометрический документ: ID-карту или биометрический загранпаспорт. Далее следует выполнить несколько несложных шагов.
Во-первых, необходимо загрузить приложение «Дия» в сервисе GooglePlay (для андроидов) или AppStore (для пользователей iPhone). После установки приложения на телефон нужно открыть действие и зарегистрироваться там. Для этого нужно следовать инструкциям программы.
Самый простой способ зарегистрироваться – подтвердить личность с помощью Bank-ID. Для этого необходимо быть пользователем онлайн-сервисов конкретного банка. Например, «Приват24» или «Ощад24/7». Просто иметь карту определенного банка недостаточно. После подтверждения лица с помощью Bank-ID можно войти в приложение.
Чтобы создать COVID-сертификат, необходимо выбрать вкладку «Услуги» и «COVID-сертификаты». Следует обязательно поставить птичку, чтобы дать согласие на доступ к медицинским данным. После этого в «Дии» появится внутренний (желтый или зеленый) и внешний (только после двух доз вакцины) COVID-сертификаты. Внутренние COVID-сертификаты отображаются на украинском языке, а внешний – на английском. Именно последний необходимо предъявлять за границей.
Следует заметить, что раньше для получения сертификата нужно было пройти верификацию через «Дию. Подпись». В новой версии приложения такой потребности нет.
Как получить сертификат на сайте «Дия»?
Те, у кого нет биометрических документов или смартфонов, могут получить COVID-сертификат на портале «Дия». Для этого нужно зайти на сайт https://diia.gov.ua и нажать в правом верхнем углу «Зарегистрироваться».
Далее необходимо выбрать способ регистрации с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или Bank-ID. При авторизации через онлайн-систему банка следует сначала выбрать функцию «Авторизироваться с ID.gov.ua», а дальше – «Bank ID НБУ». После этого необходимо войти в систему соответствующего банка.
Зарегистрировавшись на портале, необходимо перейти в раздел «Услуги» и выберите там «COVID-сертификат». Далее следует проверить персональные данные и подтвердить согласие на их передачу. После этого на электронную почту поступит уведомление о сгенерированном сертификате. Загрузить сертификат можно на портале на вкладке «Заказные услуги». При необходимости файл можно распечатать.
Важно помнить, что документы, оформленные ранее сроком на полгода, можно продлить. Чтобы сделать это в приложении «Дия», необходимо удалить старый COVID-сертификат в течение месяца до истечения срока его годности, а затем сгенерировать новый. Продлить международное свидетельство о вакцинации можно у семейного врача, получив новый документ на следующие полгода.
Напоминаем, что привиться против коронавируса можно в центрах массовой вакцинации или в прививочных кабинетах. Детальнее на сайте vaccination.covid19.gov.ua/list или по номеру бесплатной горячей линии 0 800 60 20 19.
Теги: Украина, вакцинация, сертификат, COVID-19, Дия
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