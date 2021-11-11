Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»

11.11.2021 13:00

Після відкриття ринку газу в Україні запрацювало понад 50 компаній, що здійснюють продаж газу населенню. Однак 2021 рік продемонстрував, що не всі постачальники виконують свої зобов’язання. Саме тому Кабінет Міністрів України запровадив страховий механізм, який отримав назву постачальника «останньої надії».

Постачальник «останньої надії» (ПОН) надає послуги споживачам, якщо вони залишилися без постачальника через його банкрутство, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання компанії після розриву контракту з іншою установою. Подібний механізм широко використовується в країнах Європейського Союзу й показує свою ефективність.Функцію ПОН у сфері постачання газу в Україні виконує ГК «Нафтогаз України».

На сьогодні ГК «Нафтогаз України» як ПОН допомагає майже 600 тис. українців у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській і Тернопільській областях не лишитися без газу. Протемеханізм ПОН —це тимчасове рішення для того, щоб ви обрали надійну газопостачальну компанію.

Наголошуємо, що ГК «Нафтогаз України» не встановлює ціну для клієнтів ПОН: вона вираховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року № 1102.

Ціна ПОН становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ до 30 листопада 2021 року. До цього часу клієнти мають можливість обрати надійного постачальника газу — ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну 7,96 грн/куб. м на весь період опалення до 30 квітня 2021 року.

Подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна кількома зручними способами:

онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії«Приват24»;

офлайн — у мережі ПУМБ, Ощадбанк, ТАСКОМБАНК, Ідея Банк, через мережу агентів СГ «ТАС», у відділеннях «Нової пошти»по всій України, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».

Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

Шукайте адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».