Все рубрики раздела
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»
Після відкриття ринку газу в Україні запрацювало понад 50 компаній, що здійснюють продаж газу населенню. Однак 2021 рік продемонстрував, що не всі постачальники виконують свої зобов’язання. Саме тому Кабінет Міністрів України запровадив страховий механізм, який отримав назву постачальника «останньої надії».
Постачальник «останньої надії» (ПОН) надає послуги споживачам, якщо вони залишилися без постачальника через його банкрутство, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання компанії після розриву контракту з іншою установою. Подібний механізм широко використовується в країнах Європейського Союзу й показує свою ефективність.Функцію ПОН у сфері постачання газу в Україні виконує ГК «Нафтогаз України».
На сьогодні ГК «Нафтогаз України» як ПОН допомагає майже 600 тис. українців у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській і Тернопільській областях не лишитися без газу. Протемеханізм ПОН —це тимчасове рішення для того, щоб ви обрали надійну газопостачальну компанію.
Наголошуємо, що ГК «Нафтогаз України» не встановлює ціну для клієнтів ПОН: вона вираховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року № 1102.
Ціна ПОН становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ до 30 листопада 2021 року. До цього часу клієнти мають можливість обрати надійного постачальника газу — ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну 7,96 грн/куб. м на весь період опалення до 30 квітня 2021 року.
Подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна кількома зручними способами:
- онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії«Приват24»;
- офлайн — у мережі ПУМБ, Ощадбанк, ТАСКОМБАНК, Ідея Банк, через мережу агентів СГ «ТАС», у відділеннях «Нової пошти»по всій України, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».
Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).
Шукайте адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».
Теги: цена, Нафтогаз, газ
- Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции17:00
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров13:00
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"12:00
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)09:00
- Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный08:00
- Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ15:00
- Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)14:00
- Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление11:00
- Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет10:00
- Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции17:00
- В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов16:00
- В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE15:00
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров13:00
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"12:00
- В Украине красная зона карантина расширилась до 18 областей11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября10:00
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)09:00
- Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный08:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО
- В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь
- СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО
- Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ
- Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО
- В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому